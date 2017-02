Slideshow

Elextra 'herdefinieert de supercar' Elektrisch, vierdeurs en razendsnel

We hebben er weer één: een startup-onderneming die met een razendsnelle elektrische supercar komt. Deze keer draagt de toekomstmuziek de naam Elextra.

De Elextra, waarvan we hier slechts een teaser te zien krijgen, is volledig elektrisch en moet mede dankzij vierwielaandrijving in minder dan 2,3 seconden van 0 naar 100 kunnen knallen. Qua uiterlijk is het een typische supercar, met één belangrijk verschil: de achterportieren. Dat moet van deze auto een praktische vierzitter maken die, we halen de bouwers aan, ";de supercar herdefinieert".

De Elextra is in opdracht van de Deense ondernemer Poul Sohl ontworpen in Zwitserland, maar werd vlak bij het Duitse Stuttgart met de hand in elkaar geschroefd. In Genève krijgen we een eerste exemplaar te zien, waarna het nieuwe bedrijf in eerste instantie 100 auto's hoopt te produceren. Investeerders zijn van harte welkom om de startup levensvatbaar te maken.