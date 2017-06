Slideshow

Elektrische fietser laat auto staan 'Gezinnen geen auto meer nodig'

Ruim 40 procent van de eigenaren van een elektrische fiets laat de auto veel vaker staan. De elektrische (bak-)fiets is de afgelopen paar jaar ondanks de hoge kosten bezig aan een enorme opmars. Senioren omarmden het vervoermiddel al. Recente cijfers laten zien dat een snelgroeiende groep tot vijftig jaar ook zo'n fiets aanschaft voor woon-werkverkeer en schoolritjes, zegt Lucas Harms van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), onderdeel van het ministerie van Infrastructuur.

Het elektrisch fietsen zal nog fiks groeien. ,,Gemaksfietsers'', noemt Harms ze. Gezinnen met jonge kinderen hebben geen auto meer nodig en blijven vaker in de stad wonen. Het aantal oudere mensen dat langer mobiel blijft groeit. Fietsfiles, knelpunten en een tekort aan stallingen, met name bij treinstations, zijn het gevolg.

,,Miljarden zijn er dus nodig om de fietsinfrastructuur in de komende tien jaar op orde te krijgen'', denkt Tour de Force, een samenwerkingsverband van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Inter Provinciaal Overleg, steden en het Rijk. Tour de Force wil dat het fietsgebruik tot 2027 met zo'n 20 procent groeit. ,,Berekend is dat de kosten ruimschoots opwegen tegen de baten. Fietsen heeft een positief effect op reistijd, reiskosten, files, luchtkwaliteit en gezondheid. Toch wordt nu gemiddeld maar 33 euro per inwoner besteed aan fietsen tegenover 133 euro voor het spoor en 342 euro voor wegen.'' Tour de Force dringt meer aan op belastingvoordelen voor fietsers.

Het KiM heeft berekend dat e-fietsers niet zozeer harder rijden, maar wel verder dan fietsers op traditionele rijwielen. Harms: ,,De actieradius is ongeveer anderhalf keer groter.'' Een derde van de e-fietsers zegt veel minder vaak met bus, tram of metro te reizen. Op dit moment maakt een Nederlander gemiddeld driehonderd fietsreizen per jaar en legt zo ruim 900 kilometer af. Met z'n allen fietsen Nederlanders 15,5 miljard kilometer per jaar.

Dat maakt Nederland ideaal voor het grootste fietscongres ter wereld: Velo-City, dat deze maand in Arnhem en Nijmegen wordt gehouden. In de steden zijn allerlei evenementen, zoals een fietsparade, bakfietsenfestival en een filmfestival. Op het congres dat dinsdag in Nijmegen start, belichten honderden wetenschappers uit de hele wereld de toekomst van fietsen. Honderden deelnemers ervaren woensdag in Amsterdam hoe je in een drukke Nederlandse stad moet fietsen. Koning Willem-Alexander gaat ze voor: hij maakt dinsdag, na de congresopening, een fietsritje over de nieuwe fietssnelweg tussen Arnhem en Nijmegen.