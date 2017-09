Slideshow

Elektrische bus rijdt 1.772 km op één acculading Amsterdam-Madrid zonder bij te laden

Het Amerikaanse Proterra heeft met een elektrisch aangedreven bus een wereldrecord weten te bemachtigen. De Catalyst E2 heeft op één acculading een afstand van maar liefst 1.101,2 mijl oftewel 1.772 kilometer weten af te leggen.

Het in Californië gevestigde Proterra, dat in 2004 is opgericht door transportveteraan Dale Hill, heeft met de Catalyst E2 een heus wereldrecord neergezet. Op één lading wist de uit de kluiten gewassen touringcar dankzij een immense berg accu's met een capaciteit van 660 kWh een afstand van 1.772 kilometer af te leggen. Ter vergelijking: een Opel Ampera-e heeft een accucapaciteit van 60 kWh.

Proterra deed vorig jaar al eens een poging om met een grote touringcar een recordafstand af te leggen. Toen kwam de Catalyst 970 kilometer ver op een enkele lading. De capaciteit van het accupakket bedroeg destijds 440 kWh. Een jaar daarvóór was het resultaat nog 415 kilometer op een accu van 257 kWh.

Het nieuwe record is goed nieuws voor de transportsector en die van personenvervoer, die volop kunnen profiteren van een dergelijke winst op het gebied van actieradius. Een ommezwaai naar vol-elektrische voertuigen is voor deze sector dan ook onvermijdelijk, als het aan Proterra ligt. Ryan Popple, CEO bij Proterra, onderstreept dat als volgt: "Het is duidelijk dat de toekomst volledig elektrisch is en dat het einde van de verbrandingsmotor in zicht is."