Einde aan het wachten: McLaren 720S Volgt 650S op, sneller dan 675LT!

Op het gebied van uitgelekte afbeeldingen, teasers en spionagebeelden behoorde de auto de afgelopen maanden tot de absolute toppers. Nu is er aan het lange wachten eindelijk een einde gekomen: dit is de McLaren 720S!

Deze 720S is de eerste nieuweling in wat McLaren de Super Series noemt. Dat is de verzamelnaam voor de 650S, de 675LT en hun afgeleiden. Die zijn stuk voor stuk gebaseerd op het model waarmee het herboren McLaren, toen nog onder de typenaam MP4-12C, in 2011 van start ging. De compleet nieuwe opvolger van deze auto overtreft zelfs 'range topper' 675LT op het gebied van vermogen. Waar de huidige McLarens het met een 3,8-liter V8 doen, beschikt de 720S over een 4,0 liter groot exemplaar met twee turbo's. Dat het vermogen daarvan 720 pk bedraagt, zal gezien de naam van de auto geen verrassing zijn. McLaren weet bovendien een koppel van 770 Nm uit het blok te halen én krijgt het voor elkaar om de 720S, onder meer dankzij een geheel nieuw monocoque, lichter te maken dan z'n voorgangers. De slechts 1.238 kg wegende auto knalt dan ook in 2,9 seconden van 0 naar 100 km/h; een snelheid van 200 km/h moet al in 7,8 seconden bereikt kunnen worden. Met dat laatste is hij niet alleen rapper dan de 650S, maar zelfs sneller dan diens extremere broertje! Als topsnelheid geeft McLaren 341 km/h op.

Luchtrem

McLaren staat erom bekend z'n modellen net zo lang te overdenken en fijn te slijpen totdat er vrijwel feilloze rijmachines staan. De 650S was daarvan een geweldig voorbeeld, maar toch zijn de Britten bij de 720S helemaal opnieuw begonnen. Het merk gaf eerder al hoog op over de vernuftige aerodynamica, die ieder zuchtje rijwind in de goede richting moet leiden. De uitklapbare achtervleugel omvat de gehele breedte van het achterdek en dient ook als luchtrem. Volgens McLaren levert het totaalpakket een betere koeling van de motor op, terwijl de 720S tegelijkertijd gestroomlijnder is dan de 650S.

Comfort

In tegenstelling tot sommige concurrenten laat McLaren snelheid niet in extreme mate ten koste van het comfort gaan. Eerder bewees het merk dat al met de 570GT, maar ook nu wordt hoog opgegeven over het relatief goede zicht rondom en het fraaie materiaalgebruik in het interieur. Nagenoeg alles is bekleed met leer of alcantara. Het wegklapbare scherm achter het stuurwiel heeft niet zoveel met comfort te maken, maar is wel erg bijzonder.

Het feit dat de 720S krachtiger en in veel opzichten sneller is dan de 675LT, terwijl hij feitelijk de 650S opvolgt, belooft wat voor een toekomstig LT-achtige afgeleide van de nieuweling. Die auto komt er ongetwijfeld, want McLaren wil voor 2022 maar liefst vijftien nieuwe modellen en derivaten presenteren. Reken behalve op een nóg snellere variant enook weer op een open Spyder-versie van deze 720S.