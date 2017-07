Slideshow

Eerste Tesla Model 3 gebouwd Langverwachte Model 3 is eindelijk klaar

Tesla's Model 3 is misschien wel de meest gehypete auto van het jaar. Spoedig lijkt het mysterie dat de auto nog enigszins omhult, definitief te verdwijnen. De eerste definitieve Model 3 is namelijk van de band gelopen in het in de Amerikaanse staat Californië gelegen Fremont.

Tesla-CEO Elon Musk plaatste een tweetal foto's van de allereerste 'productie-Model 3' op zijn Twitterpagina. Hoewel de foto's van de definitieve Model 3 de auto niet van alle kanten laten zien, is direct duidelijk dat de kleine broer van de Model S nauwelijks verschilt van de vorig jaar gepresenteerde conceptversie.

De Model 3 zou een Europese vanafprijs van zo'n 35.000 euro moeten krijgen. De auto kan gezien worden als een simplistischer ingestelde broer van de Model S. Zo kun je als Model S-eigenaar gratis gebruikmaken van het Supercharger-netwerk, iets dat voor de Model 3-baasjes niet geldt. Van de Model S zouden 1.500 verschillende configuraties mogelijk zijn, voor de Model 3 zijn dat er minder dan 100. De Model 3 moet in 5,6 tellen naar een snelheid van 96 km/h kunnen sprinten. De actieradius moet op 350 kilometer liggen.

Niet alleen op technisch vlak is de Model 3 een min of meer 'uitgelede' versie van de Model S, ook in het interieur moet dit waar te nemen zijn. Zo krijgt de Model 3 één 15-inch metend scherm in zijn interieur, waar de Model S over twee grotere exemplaren beschikt. Ook snufjes als de automatisch in- en uitschuivende handgrepen, het glazen panoramadak, de uitgebreide luchtvering en het HEPA-systeem moet de Model 3 ontberen. Wel zal ook de Model 3 profiteren van een zekere vorm van autonoom rijden.

In de tweede helft van 2018 moet de Model 3 in Nederland te vinden zijn. Hoeveel exemplaren dan al onze kant op komen, valt nog te bezien. Wat dat betreft is het dus spannend of eenieder die er een besteld heeft, hem ook direct ontvangt.

Tesla wil eind deze maand, op 28 juli, de eerste 30 Models 3 overhandigen aan diens eigenaren. In augustus moeten 100 exemplaren geleverd worden terwijl in september maar liefst 1.500 exemplaren gereed moeten zijn. Vanaf december moeten er zelfs maandelijks 20.000 Models 3 gebouwd worden. Geen verkeerd aantal, het aantal pre-orders zou immers op zo'n 370.000 liggen.