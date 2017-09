Slideshow

Eerste Tesla Model 3 in Nederland gespot Prijs: 84.000 euro

Met stille trom is de eerste Tesla Model 3 op Nederlands kenteken verschenen. In de omgeving van Tilburg maakt de langverwachte EV-hit uit het bloedhete Silicon Valley kennis met het druilerige Nederlandse weer.

In de Verenigde Staten zijn onlangs de eerste dertig gelukkigen blij gemaakt met hun langverwachte Tesla Model 3, maar de grote bulk laat zelfs daar nog oven op zich wachten, laat staan dat je in Europa in kunt stappen. Des te opmerkelijker dat er deze dagen al een exemplaar op Nederlands kenteken blijkt rond te rijden.

Bijgaande foto rouleert op dit moment op social media. Hij zou zijn gemaakt in de buurt van Tilburg, al dan niet toevallig de plaats waar Tesla een assemblagelijn heeft staan. Het is dan ook niet ondenkbaar dat dit betekent dat Tesla bezig is om op die locatie, waar nu de Model Sin elkaar wordt geschroefd, ook met de Model 3 aan de slag wil. Aan de andere kant: er zijn ook andere Nederlandse locaties die in de markt zijn om een graantje mee te pikken van het succes van Elon Musk.

Het kenteken van deze waarschijnlijk allereerste Tesla Model 3 op Nederlandse platen intikken in de AutoWeek Kentekencheck leert dat de EV, zoals hij er hier bij rijdt, ruim 84 duizend euro heeft gekost. Hoewel we natuurlijk niet zien hoe rijk deze Model 3 is uitgerust, zal dat voor menig gegadigde toch even slikken zijn.