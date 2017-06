Slideshow

Eerste lijnen Honda Accord in beeld Nieuwe generatie voor 'populairste personenauto VS'

In Europa is de Accord al jaren niet meer leverbaar, maar met name in de Verenigde Staten is de Honda een auto met een enorme achterban. Honda warmt alvast op voor de komst van een nieuwe generatie.

In 2014 kwam het treurige bericht dat Honda in 2015 zou stoppen met het voeren van de Accord op de Europese markt. De verkoopstatistieken lieten dermate lage cijfers zien dat Honda besloot de stekker uit het Europese Accord-avontuur te trekken. In de Verenigde Staten is de Accord, waarvan diverse generaties niet vergelijkbaar waren met de Europese, juist onveranderlijk populair.

De negende generatie Accord die momenteel in de Noord-Amerikaanse showrooms staat, verscheen in 2012 op de verkooplijsten en werd in 2015 door Honda zowel op technisch als uiterlijk vlak opgewaardeerd. Grote rivaal Toyota Camry werd begin dit jaar aan een nieuwe, en naar Camry-begrippen veel spannendere, generatie geholpen. Reden genoeg voor Honda om ook een nieuwe Accord in de ontwikkelingskamers te zetten. We krijgen een teaser gepresenteerd waarop de eerste lijnen van de Accord in beeld worden gebracht. Overduidelijk is dat Honda zijn middenklasser overgiet met een designtaal die vergelijkbaar is met die van auto's als de Civic en de Clarity.

Honda laat weten op 14 juli het doek te trekken van zijn belangrijkste Noord-Amerikaanse model. Het merk spreekt al over de komst van een nieuwe tientrapsautomaat en een motorenpalet dat uit twee direct ingespoten én geblazen benzinemotoren bestaat én een atmosferische variant. Die laatste zal, hoewel de Camry wel over een vergelijkbaar blok beschikt, geen 3,5-liter metende V6 meer zijn. Wel lijkt Honda weer een Hybrid te gaan voeren. De twee turboblokken zijn naar verwachting viercilinders met een inhoud van 2,0 tot 2,4-liter. De uitgaande Accord was tussen 2014 en 2015 ook als Plug-in Hybrid op de markt. Een dergelijke aandrijflijn keert waarschijnlijk ook niet terug, daar Honda de Clarity op de Noord-Amerikaanse markt wil brengen als groen alternatief voor de Accord.

Accord versus Camry

De Honda Accord is in theorie de populairste personenauto van de Verenigde Staten. Dat wil zeggen: je komt hem tegen op plek vier. De auto moet namelijk pick-ups als de Ford F-serie, Chevrolet Silverado en de Dodge Ram voor zich dulden. Toyota is van mening dat zijn Accord de titel 'populairste personenauto van de VS' verdient. Toyota telt bij zijn verkoopcijfers in de Verenigde Staten ook de fleetsales op. Dat helpt behoorlijk, gezien de Camry mateloos populair is bij autoverhuurbedrijven. Honda rekent echter alleen de particuliere verkopen mee. Meer dan 95 procent van de geleverde Accords is voor particuliere kopers bestemd terwijl dat percentage voor de Camry nog niet op 90 procent lijkt te gaan liggen.

Sinds het lanceren van de Accord op de Noord-Amerikaanse markt, heeft Honda ruim 13 miljoen exemplaren aan de man weten te brengen. Van die 13 miljoen zijn er meer dan 11 miljoen in de Verenigde Staten zelf gebouwd. Sinds 1982 rolt de Accord immers in het in Ohio gelegen Marysville van de band.