Eerste foto's Honda Civic Type R gelekt Zoals verwacht

De eerste foto's van de Honda Civic Type R in zijn definitieve vorm zijn op het internet verschenen.

Een aantal weken geleden stuurde Honda ons al foto's toe van een prototype van de Type R, maar deze nieuwe foto's (foto's 1 en 2) tonen waarschijnlijk de productieversie. Het is niet helemaal duidelijk waar de foto's oorspronkelijk vandaan komen. De uiterlijke verschillen met eerdere versies zijn in ieder geval miniem.



Komende week gaat het doek officieel van de Civic Type R, tijdens de Autosalon van Genève. Hoewel we inmiddels al aardig opgewarmd zijn voor het uiterlijk van de Type R, moeten de technische details nog ter ore komen. In ieder geval krijgt de nieuwe sportieveling dezelfde 2,0-liter VTEC als de huidige Type R onder de kap. Ga er maar van uit dat het vermogen van 310 pk nog wel iets wordt opgeschroefd. Honda is vastbesloten om het ronderecord voor voowielaangedreven auto's op de Nürburgring terug te veroveren van de Volkswagen Golf GTI Clubsport S.



Komende zomer begint men in het Engelse Swindon aan de bouw van de Type R. Na de onthulling is het dus nog wel even een tijdje wachten tot de eerste exemplaren Nederlands asfalt zullen betreden. De nieuwe knaller van Honda maakt ook voor het eerst de oversteek naar Noord-Amerika. Daar kreeg men als eerste de basisversie van de Civic te zien.