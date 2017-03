Slideshow

Eerste foto van Volvo XC60 opgedoken Past keurig onder XC90

Via een Zweeds medium is de eerste foto van de gloednieuwe Volvo XC60 op het internet beland.

Hoe de Zweedse website Teknikens Värld precies aan de foto komt, meldt men niet. Ze spreken alleen over een anonieme bron. Andere media plaatsen inmiddels dezelfde foto, ook zonder concrete bron. Op de foto zien we duidelijk dat de XC60, zoals verwacht, heel veel overeenkomsten met grote broer XC90 vertoont.



Net als de XC90 heeft de nieuwe XC60 de inmiddels kenmerkende thor-koplampen toebedeeld gekregen. Over het algemeen is de auto ook een stuk strakker gelijnd dan de uitgaande generatie. De achterkant van de auto loopt een stuk puntiger toe. Niet alleen uiterlijk zijn de overeenkomsten met de XC90 groot. We weten al dat de nieuwe XC60 gebruikmaakt van het nieuwe modulaire SPA-platform, dat we al kennen van de 90-serie en 60-serie.



De foto lijkt geen onderdeel te zijn van een officiële fotoserie van Volvo. Mogelijk heeft een medewerker de auto snel op de foto gezet en deze verspreid. Morgen krijgen we de XC60 officieel in volle glorie te zien, als het doek er in Genève af gaat. De afgelopen weken kregen we al stukje bij beetje steeds meer van de XC60 te zien.