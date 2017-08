Slideshow

Eerste BMW X1 in Nederland gebouwd Direct gevierd met feestelijke editie

Trotse gezichten bij VDL NedCar in het Limburgse Born. De allereerste in Nederland gebouwde X1 is er van de band gelopen.

BMW voegt de X1 toe aan het portfolio van VDL Nedcar wegens grote vraag naar de SUV. De auto werd al gebouwd in het Duitse Regensburg. Ook in Nederland blijkt de X1 erg in trek. Vorig jaar werden 1.946 exemplaren verkocht, volgens BMW het beste verkoopresultaat sinds de introductie van de eerste generatie X1 in 2009. 62,2 procent van de in Nederland verkochte X-modellen betrof daarmee een X1.

Sinds 2014 bouwt VDL Nedcar de driedeurs Mini en de Cabrio in Born. Sinds vorig jaar ziet ook de Countryman er het levenslicht.

De productie van de eerste Nederlandse X1 wordt gevierd met de eerder al getoonde X1 Orange Edition. Deze feestelijke editie is gebaseerd op de X1 xDrive20i xLine en is te herkennen aan 18-inch lichtmetalen wielen, zilverkleurige beschermplaten aan de voor- en achterzijde en aluminium instaplijsten. De stoelen zijn bekleed met zwart geperforeerd leer en ook het stuurwiel is met leer bekleed. De Orange Edition draagt de lakkleur Sunset Orange en is uitgerust met het High Executive Pakket. Bestellen kan per direct. Het prijskaartje is vastgesteld op € 51.300.