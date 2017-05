Slideshow

Duitsland haalt ambitieuze doelstelling niet 1 miljoen EV's op de weg rond 2020 niet haalbaar

De Duitse bondskanselier Angela Merkel erkent dat de ambitieuze doelstelling die het land zich heeft gesteld ten aanzien van het aantal elektrische auto's niet haalbaar is.

In 2013 werd een ambitieus streven door het Duitse ministerie van Transport en dat van Economische zaken gepresenteerd. In 2020 zouden er een miljoen elektrische auto's op de Duitse wegen moeten rijden. Inmiddels is het 2017 en lijken de zaken er anders voor te staan. Dat blijkt uit berichtgeving van Bloomberg.

Volgens de Duitse bondskanselier Angela Merkel ziet het er nu naar uit dat de doelstelling niet wordt gehaald. Merkel houdt hoop en trekt een parallel met smartphones. "We hebben bij smartphones kunnen zien dat technologische ontwikkelingen opeens gigantisch kunnen aanslaan en dat het gebruik ervan exponentieel kan toenemen", aldus Merkel.

De miljoen is bij lange na nog niet gehaald. Vorig jaar was van alle 45,8 miljoen in Duitsland rondrijdende auto's een hybride, plug-in of elektrische auto. Merken als Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz, populair op de thuismarkt, zijn wel voornemens rond 2020 nieuwe EV's op de markt te brengen. Het ligt in de lijn der verwachting dat deze nieuwe modellen het aantal verkochte EV's aardig zullen laten stijgen, maar of de miljoen ook maar wordt benaderd, valt nog te bezien.