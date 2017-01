Slideshow

Duitse minister wil geen uitzonderingen tol Invoering levert miljoenen extra op

De Duitse minister van Verkeer, Alexander Dobrindt, wil geen uitzonderingen voor grensregio's wat betreft de tol op Duitse snelwegen.

Dobrindt zei woensdag tegen de publieke omroep ARD dat er twee jaar terug is afgesproken dat de 'Bundesstrassen', een Duitse versie van grote provinciale wegen, ook voor buitenlanders zonder tolheffing blijven. Dat is voor de grensregio's voldoende, zei Dobrindt.

Het plan van Dobrindt om tol heffen op de autosnelwegen heeft tot woede geleid in omliggende landen zoals Oostenrijk en Nederland. Op initiatief van Oostenrijk is er woensdag in Brussel overleg over de tol tussen de boze buren van de Bondsrepubliek. Volgens Wenen is het Duitse tolplan in strijd met de Europese regels. Dobrindt stelt dat hij een aangepaste versie van de tolheffing af heeft die niet in strijd is met EU-regelgeving.

Dat hij dat zo graag doorzet is niet verwonderlijk,want de Duitse tol voor personenauto's op de Autobahn gaat Berlijn mogelijk miljoenen extra opleveren. Het ministerie wil zes vignetten gaan invoeren. Voor de schoonste auto's zou een vignet voor tien dagen € 2,50 moeten gaan kosten. Het duurste vignet zou moeten uitkomen op 25 euro. Het ministerie van Verkeer verwacht dat het aangepaste tolplan voor personenauto's jaarlijks 36 miljoen euro extra oplevert.

In het eerdere voorstel werd uitgegaan van een vignet voor drie verschillende categorieën. Daarbij zou het goedkoopste tarief 5 euro zijn. Voor personenauto's die meer vervuilen, zou het bedrag oplopen tot maximaal 15 euro. De kleinere wegen blijven zoals gezegd onbelast. Duitse weggebruikers krijgen als compensatie een korting op de wegenbelasting die hoger uitvalt naarmate een auto milieuvriendelijker is. Eerder liet minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) weten dat ze naar de rechter stapt als het Duitse tolplan doorgaat.