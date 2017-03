Slideshow

Duitse justitie doet inval bij Audi Officieren doorzoeken kantoren

Duitse officieren van justitie hebben een inval gedaan bij het hoofdkantoor van Audi in Ingolstadt en in de fabriek in Neckarsulm.

Wat de officiële reden voor hun aanwezigheid, is nog niet bekend. Waarschijnlijk houdt het verband met het dieselschandaal van moederbedrijf Volkswagen Group. Vanaf vanochtend vroeg is men bezig met het doorzoeken van de kantoren, meldt Reuters. Audi verleent volgens een woordvoerder alle benodigde medewerking.



In november 2015 werd bekend dat ook de vóór 2014 geleverde 3.0 TDI, onder andere te vinden in Audi's, over zogenoemde sjoemelsoftware beschikt. Eerder deze week bekende Volkswagen Group nog tegenover het Amerikaanse gerechtshof schuldig te zijn aan drie misdrijven met betrekking tot het schandaal.



We houden je op de hoogte.