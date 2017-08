Slideshow

Duitse fabrikanten komen op voor dieselmotoren Vergaande toezeggingen

Tijdens een 'spoedbijeenkomst' met de naam National Forum Diesel is de Duitse auto-industrie bijeengekomen. Daar zijn een aantal enorme toezeggingen gedaan.

De Duitse autoindustrie doet een reeks toezeggingen om een toekomst voor dieselmotoren te kunnen garanderen. VDA, het Verband der Automobilindustrie, pleit voor een objectief debat over dieselmotoren, een reactie op de veelal negatieve berichtgeving over de uitstoot van dieselmotoren en de eerlijkheid van fabrikanten daarover.

Updates

Volgens VDA bieden de Duitse autofabrikanten aan om vrijwillig een groot deel van de al rondrijdende Euro 5- en Euro 6-dieselauto's van softwareupdates te voorzien. Het doel is om de gemiddelde NOx-uitstoot met 25 tot 30 procent te verlagen. Dit is onder andere een reactie op de toename van het aantal zones waar bepaalde diesels niet meer welkom zijn. Volgens VDA moeten de updates voor een "[...] minstens zo grote" verbetering van de luchtkwaliteit zorgen als dergelijke inrijverboden.

VDA stelt verder dat diesels ook een belangrijk wapen zijn om klimaatverandering tegen te gaan. De lobby stelt dat moderne diesels zo'n 15 procent minder CO2 uitstoten dan auto's met een benzinemotor. Bovenstaande beoogde maatregelen hebben alleen betrekking op BMW, Mercedes-Benz en de Volkswagen Groep.

BMW

BMW schrijft in een eigen verklaring dat het er zeker een toekomst is weggelegd voor dieselmotoren. BMW zegt verder in de gehele Europese Unie een aankooppremie van tot 2.000 euro in te voeren voor eigenaren van een dieselauto die aan de Euro 4 of oudere standaarden voldoen. De aankooppremie geldt in de basis tot 31 december dit jaar. Uiteraard moet een nieuwe BMW of Mini worden gekocht met een volledig elektrische aandrijflijn, een plug-inhybride aandrijflijn of een brandstofmotor die aan de Euro 6-norm voldoet (en maximaal 130 gram CO2-uitstoot). Daarnaast benadrukt BMW dat zijn dieselmotoren aan alle eisen voldoen en over de gehele vloot van het merk tot 40 procent minder NOx uitstoten dan andere Duitse merken.