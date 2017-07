Slideshow

Duitse deelstaten zijn voor 'upgrade' diesels Vrijwillige terugroepactie in plaats van inrijverbod

Nu steeds meer steden dreigen met een inrijverbod voor oudere dieselauto’s en een heel aantal plaatsen zo’n maatregel zelfs al hebben ingevoerd, zoeken Duitse autofabrikanten naarstig naar een andere oplossing. Onder meer Beieren heeft daar wel oren naar.

De fabrikanten en overheden zitten in een lastig parket, want steden bepalen vaak op eigen houtje dat een inrijverbod de manier is om de luchtkwaliteit te verbeteren. BMW, Daimler en Audi zouden volgens Bloomberg liever zien dat hun klanten nog wél overal kunnen komen, en hebben daar kennelijk zelfs fors geld voor over. Ze bieden aan om oudere diesels vrijwillig terug te roepen en een upgrade te bekostigen, in ruil voor het afblazen van die milieuzones. Zo'n 13 miljoen voertuigen zouden hiervoor in aanmerking komen.

Dat de overheden van Beieren en Baden-Württemberg hier wel oren naar hebben, is niet verwonderlijk, want diesels spelen een enorme rol in Duitsland. In 2016 was nog bijna de helft van de verkochte auto's voorzien van een dieselmotor. De verkoop hiervan heeft dus niet alleen gevolgen voor de kopers, maar ook voor de vele mensen die de techniek ontwikkelen, bouwen en onderhouden. De Duitse transportminister Alexander Dobrindt zou al gezegd hebben dat het uitsluiten van voertuigen in bepaalde gebieden niet de oplossing is, en wil op 2 augustus verder praten over alternatieven.