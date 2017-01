Slideshow

Duitse autobouwers waarschuwen VS 'Protectionisme kan negatieve gevolgen hebben'

Nu president Trump zich lijkt te richten op het zoveel mogelijk beschermen van de Amerikaanse markt en daarbij de auto-industrie als belangrijk onderdeel ziet, komen de Duitse autobouwers met een reactie. Volgens hen kan het protectionisme op de lange termijn ook negatieve gevolgen hebben voor de VS.

De Duitse autobouwers die zich verenigd hebben in het Verband der Automobilindustrie (VDA), maken zich vooral zorgen over de voorspelling dat Trump aan de NAFTA-overeenkomst wil tornen. Het North American Free Trade Agreement voorziet al sinds 1992 in vrije handel tussen de Verenigde Staten, Canada en Mexico, maar Trump wil zoals bekend af van de afspraken met het laatstgenoemde land. Een importheffing op producten uit Mexico is niet alleen slecht nieuws voor de Mexicanen zelf, maar ook voor buitenlandse ondernemingen die in het land producten vervaardigen voor de Amerikaanse markt. Ook de Duitse auto-industrie investeerde de laatste jaren fors in bestaande en nieuwe productiefaciliteiten in het land en is logischerwijs bang dat een importheffing van 35 procent stevig roet in het eten gooit.

Het opheffen van het vrijhandelsverdrag met Mexico blijft echter ook voor de Verenigde Staten zelf niet zonder negatieve gevolgen, vinden de Duitse autobouwers. Door minder vrije handel wordt immers ook het in de VS bouwen van auto's die bedoeld zijn voor de export minder aantrekkelijk. En dat gebeurt veel: de Duitse merken zeggen dat hun productie in de VS in de afgelopen zeven jaar verzevenvoudigd is naar 850.000 stuks. De helft daarvan is bedoeld voor het buitenland. Voorzitter Matthias Wissman van het VDA voorziet dan ook problemen: ";Door importheffingen in te voeren, schieten de VS zichzelf in de voet. Het lijdt geen twijfel dat het inperken van NAFTA een groot negatief effect zal hebben op de Amerikaanse economie".

Het VDA is niet de minste club: iedere Duitse autobouwer én betrokken toeleveranciers zijn erin verenigd.

Bron: Reuters