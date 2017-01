Slideshow

DS presenteert nieuw model in Shanghai Vlaggenschip in sedan- of SUV-vorm

DS, het luxemerk van de PSA-groep, zal op de autoshow van Shanghai een nieuw vlaggenschip introduceren. De kans dat het om een geheel nieuwe auto gaat, is echter klein.

De kans is namelijk groot dat het om een duurdere, meer aangeklede versie van de nieuwe Citroën C6 gaat. Dat schreven we al bij de introductie van die auto en de gedachte ook CarNewsChina acht de kans op dit scenario groot. Een andere optie is volgens hen de introductie van een SUV op basis van de Peugeot 5008. De langere versie van de 3008 leent zich volgens insiders prima voor de Chinese markt, waar auto's als deze erg in trek zijn. Omdat de 5008 nog erg nieuw is en een C6-achtige DS9 al langer besproken wordt, is de kans dat het om die laatste auto gaat groter. Een grote sedan van DS ligt sinds de presentatie van de Numero 9-concept uit 2012 in de lijn der verwachtingen.

Volgende maand weten we definitief wat het voorlopige topmodel van DS wordt, in april zal de auto voor het eerst in het echt te zien zijn op de Auto Shanghai 2017.

Op dit moment voert DS vier modellen in China, waarvan alleen de DS5 een bekende verschijning is in Europa. Het gamma start met de DS 4S, die in tegenstelling tot 'onze' DS4 geen cross-over-achtige, maar een echte hatchback is. Boven de DS5 staat de DS6, een SUV in het segment van de Mazda CX-5. Met die auto mochten we in 2015 een blokje om. Ten slotte biedt DS in China een relatief compacte sedan aan onder de naam DS 5LS.