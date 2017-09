Slideshow

DS maakt contactloos betalen met sleutel mogelijk Afrekenen met de sleutel van de DS 3

DS heeft een leuke gadget voor de DS 3 in petto: contactloos betalen met je autosleutel.

Heb je geen zin om je bankpas overal bij je te hebben, maar wil je ook niet contant betalen? Dan zegt DS dé oplossing te hebben: contactloos betalen met je sleutel. Je kunt dan vooraf via de app een tegoed beschikbaar stellen voor de sleutel, die daarna bij een pinautomaat gehouden kan worden om te betalen.



De gadget is voorbehouden aan de Connected Chic-uitvoering van de DS 3. Volgens DS is de sleutel beveiligd op dezelfde manier als een reguliere pinpas die geschikt is over contactloos betalen. Het maximale bedrag dat 'op de sleutel' gezet kan worden, is 30 Britse Pond (bijna € 33). Je leest het goed, de gadget komt in het Verenigd Koninkrijk beschikbaar. We zijn in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur over eventuele beschikbaarheid van de gadget in Nederland.