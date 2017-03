Slideshow

Drie Skoda-SUV's op komst in China Kodiaq Coupé, Yeti en...?

Op een Chinese website is een afbeelding verschenen die de toekomstplannen van Skoda in het land laat zien. Daarop zijn vier SUV’s te zien, waarvan we drie exemplaren kunnen invullen.

CarNewsChina.com, de site waar Nederlander en AutoWeeks China-correspondent Tycho de Feijter werkzaam is, heeft de hand weten te leggen op de afbeelding. Daarop is ten eerste de reeds onthulde Kodiaq te zien. Ook de Kodiaq Coupé wordt aangekondigd. De komst van dat model is al bevestigd door Skoda, al is het nog wel de vraag of de sportieve SUV ook buiten China leverbaar wordt.

Dat betekent dat er nog twee modellen, aangeduidt met de raadselachtige namen Model Q en Model K, overblijven. De 'Q' is waarschijnlijk de nieuwe Yeti, wat afgaande op de spionagebeelden een Volkswagen Tiguan met een Skoda-neus is. Dat betekent dat de Yeti een stuk dichter bij de Kodiaq komt te staan dan nu het geval is, al is een Tiguan wel kleiner dan Skoda's MQB-SUV. De 'Model K' zou een vernieuwde variant van de huidige Yeti zijn. De meer MPV-achtige compacte cross-over zou zo als budget-optie naast het nieuwe model in het gamma worden gezet.