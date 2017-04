Slideshow

Drie keer kijken: Ford Explorer aangescherpt Opvolger al ingepland

In de categorie 'klein Amerikaans nieuws' hebben we vandaag de Ford Explorer. De SUV schittert tijdens de Auto Show van New York in marginaal opgefriste vorm.

Eerlijk is eerlijk: ook wij moesten drie keer kijken om de wijzigingen te zien die Ford op zijn Explorer had doorgevoerd.

Aan de voorzijde nemen we een licht gewijzigde grille waar en ook de mistlampen in de voorbumper zijn anders vormgegeven. De achterbumper is eveneens iets anders ingetekend en de uitlaten van de Explorer in Sport-uitvoering kennen nu maar liefst vier eindstukken.

Ford voorziet de Explorer van een 4G-modem met wifi-hotspot, een exemplaar dat 10 apparaten van internet kan voorzien. Ook op veiligheidsgebied gaat de Explorer vooruit. Ford verhuist zaken als 'lane keep assist' en dodehoekdetectie van de optielijst naar de standaarduitrusting van het model.

Ford zegt voornemens te zijn om omstreeks 2020 vijf nieuwe SUV's naar de Amerikaanse markt te brengen. Een nieuwe Explorer is er daar een van en ook verwachten we een reeds aangekondigde Bronco én een elektrische SUV.