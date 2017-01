Slideshow

Donkervoort opent vestiging in Düsseldorf 'Wellicht ook eindassemblage in Duitsland'

Donkervoort heeft dit weekend een nieuwe vestiging in Düsseldorf geopend. Het bedrijf krijgt een plekje in de Classic Remise, een bijzondere plek die voorheen als Meilenwerk te boek stond.

Het filiaal in Düsseldorf neemt de verkoopactiviteiten van de reeds bestaande Donkervoort-vestiging bij het Bilster Berg-circuit over, maar laatstgenoemde blijft wel bestaan. De locatie gaat zich toeleggen op het organiseren van klantenevenementen als track days, terwijl de import, verkoop en het onderhoud grotendeels vanuit de Classic Remise plaatsvindt. Die vestiging heeft een aantal voordelen: ";De Classic Remise is een echte trekpleister voor toeristen, dus we krijgen hier veel aandacht", vertelt oprichter Joop Donkervoort. Zijn dochter en marketing- en communicatiemanager Amber Donkervoort vult aan: ";Bovendien is Düsseldorf beter bereikbaar dan Bilster Berg, zowel over de weg als per vliegtuig".

De vestiging in de Classic Remise bestaat uit een strak ogende werkplaats en een kleine showroom. Behalve verkoopactiviteiten en het bieden van onderhoud aan bestaande klanten, sluit Donkervoort niet uit dat de locatie er op termijn een taak bij krijgt: ";Het is best mogelijk dat hier op termijn ook eind-assemblage van nieuwe auto's gaat plaatsvinden", vertelt ze. ";Dat vergroot onze productiecapaciteit en biedt de medewerkers hier de kans om de auto's nog beter te leren kennen. Ook vinden Duitse klanten het vaak leuk om te weten dat hun auto hier is afgebouwd." Die auto is in de meeste gevallen overigens een D8 GTO RS, een grotendeels uit koolstofvezel opgetrokken model dat eind vorig jaar werd gepresenteerd.

De Classic Remise, voorheen bekend als Meilenwerk, is een voormalige treinremise die nu dienst doet als tentoonstellings- en opslagruimte voor klassiekers en supercars. Eigenaars krijgen de kans om hun auto hier te stallen, zodat bezoekers ervan kunnen genieten. Ook opereren de nodige handelaars vanuit het pand die het centrum van het gebouw als showroom hanteren. Classic Remise is gratis toegankelijk voor publiek.

In de eerstvolgende GTO, die vanaf eind februari in de winkel ligt, besteden we meer aandacht aan de Donkervoort-vestiging in Düsseldorf én aan de positie van het kleine Nederlandse merk in Europa.