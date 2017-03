Slideshow

Donald Trump, auto's en Mexico Trumps taco-trauma

Donald Trump zit inmiddels al weer twee maanden in het witte huis. Dat kon wel eens slecht uitpakken voor autobouwend Mexico, want de nieuwe ‘capitano Americano’ blieft tortilla noch tequila. Een mooie gelegenheid om de grootste fabrieken in het overdadige Mexicaanse zonnetje te zetten.

De auto-industrie is een van de belangrijkste pilaren van de Mexicaanse economie en vertegenwoordigt ruim twintig procent van het bruto nationaalproduct van het land. De vrije handelsovereenkomsten, goedkope maar relatief goed opgeleide arbeidskrachten en de nabijheid van de lucratieve Noord-Amerikaanse markt én de groeiende Zuid-Amerikaanse hebben de grote automobielfabrikanten de afgelopen jaren verleid flink in Mexico te investeren. General Motors alleen houdt tegenwoordig ruim 15 duizend Mexicanen aan het werk en is daarmee op Nissan na de grootste autofabrikant van het land. Wereldwijd gezien is Mexico het achtste land ter wereld wat betreft autoproductie. De nieuwe president wil die werkgelegenheid weer terug naar de VS halen en lijkt daar deels in te slagen; eerder trok Ford investeringsplannen in Mexico terug, ten faveure van werkgelegenheid in Detroit. Als douceurtje krijgt Mexico de productie van de volgende generatie Focus.

Ford Chihuahua Engine

Grappen over Chihuahua-hondjes en Donald Trump liggen te veel voor de hand en gaan wij dus niet maken. Chihuahua is een stad in het noorden van Mexico die behalve van het hondenras bekend is als bakermat van filmtalent; zowel Anthony Quinn als de al bijna net zo illustere Haley Paige hadden hier hun wiegje staan. Er leven een klein kwart miljoen mensen, waarvan er 1.584 hun boterham verdienen in de Ford motorenfabriek die daar sinds 1983 gevestigd is. Op het menu staan op dit moment de benzinemotoren Duratec I4, 2.0L en 2,5L en de diesels 4,4L en 6,7L V8.

Ford Cuantitlán Stamping and Assembly Plant

Aan de noordkant van Mexico-Stad ligt Cuantitlán. In deze voorstad staat sinds 1964 een Ford-fabriek. In het verleden zagen onder meer de Mustang, Contour, Mystique, Crown Victoria en F-serie hier het daglicht. Tegenwoordig werken ruim tweeduizend Mexicanen hier dag in dag uit aan de Ford Fiesta vier- en vijfdeurs en de ST.

Ford Hermosillo Stamping & Assembly

In het noordwesten van Mexico, niet ver van de Golf van Californië, ligt Hermosillo. Het is een florerende stad, vooral dankzij de aanwezigheid van de Ford-fabriek die er sinds 1986 een groot deel van de economische dienst uitmaakt. 3.659 mensen verdienen er brood op de plank van hun gezin en dat doen ze door te bouwen aan de Ford Fusion en Fusion Hybrid en de Lincoln MKZ, MKZ Hybrid en MKZ Black Label. In het verleden waren het vooral Focussen en Escorts die hier in vele varianten van de band rolden.

GM Ramos Arizpe Assembly

Begin jaren tachtig begon General Motors in Ramos Arizpe met de bouw van de legendarische Chevrolet El Camino, wat de eerste GM-auto werd die vanuit Mexico werd geëxporteerd. Andere modellen die door de jaren heen deze fabriekspoort verlieten waren onder meer de Chevrolet Citation, Malibu, Cavalier en Monza, de Saab 9-4X en de oogstrelende Pontiac Aztek die wereldberoemd werd als de auto van Walter White in Breaking Bad. Tegenwoordig bouwt GM er de Chevrolets Captiva, Sonic en Cruze en de Cadillac SRX. Vooral die Cruze ligt gevoelig onder de Trump-aanhangers, maar dat hoeft niet: ";General Motors produceert de Cruze sedan in Lordstown, Ohio. Alle Chevrolet Cruze sedans die in de Verenigde Staten worden verkocht, worden gebouwd in de GM-fabriek in Lordstown, Ohio. GM bouwt de Chevrolet Cruze hatchback voor de wereldwijde markt in Mexico, slecht een klein aantal daarvan wordt in de USA verkocht," aldus de Amerikaanse persvoorlichter Pat Morrissey.

GM San Luis Potosí Assembly

Een nog vrij nieuwe fabriek van General Motors vinden we in het hart van Mexico, in San Luis Potosí. Deze vestiging wordt door criticasters gezien als een van de pogingen van Amerikaanse bedrijven om zo stilletjes mogelijk productie naar lagelonenlanden te verleggen. Sinds 2008 rolt daar de Chevrolet Aveo van de band, om vervolgens te worden geëxporteerd naar de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Amerika. De capaciteit ligt op zo'n 160 duizend auto's per jaar en daarmee kunnen 1.800 mensen aan het werk worden gehouden.

GM Silao Assembly and Transmission

Voor de echte 'red neck drives' van GM moet je in Silao zijn. De hier gevestigde fabriek is gespecialiseerd in het zware werk: Chevrolets Avalanche, Silverado en Cheyenne Crew Cab, GMC's Sierra Crew Cab en Cadillacs Escalade EXT worden hier in elkaar gezet. Niet alle klanten zijn daar even gelukkig mee, zo denkt GM. Vorig jaar kondigde het aan een deel van die productie naar de VS terug te halen, ";om onze klanten tegemoet te komen die willen dat hun auto's made in USA zijn," aldus een verklaring die mede ondertekend was door de United Automobile Workers, de vakbond voor de Amerikaanse auto-industrie. De vrijgekomen capaciteit moet dan worden aangewend om auto's te bouwen voor de rest van de wereld, waar consumenten blijkbaar minder moeite hebben met de Mexicaanse komaf van hun vervoer.

FCA Toluca Car Assembly and Stamping

Toluca ligt zo'n dertig kilometer ten zuidwesten van Mexico-Stad en telt een klein half miljoen inwoners. De stad leeft vooral van de auto-industrie. BMW, Mitsubishi en Nissan hebben er fabrieken staat, maar ook Fiat Chrysler Automobiles, die hier behalve de Fiat Freemont en 500 (jawel) ook de all american Dodge Journey en Jeep Compass in elkaar zetten, is hier (Chrysler tenminste) sinds 1965 van de partij.

Dit artikel verscheen eerder in AutoWeek 3/2017.