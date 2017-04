Slideshow

Doek valt voor Europese Ford Focus Electric Stekker-Focus nog niet verdwenen

Ford heeft besloten de stekker uit de Europese productie van de Focus Electric te trekken.

Sinds 2013 produceert Ford de elektrische variant van de Focus, de Focus Electric, in he Duitse Saarlouis, een productielocatie waar de reguliere Focus ook al werd gebouwd. Wegens een in Europe te kleine vraag naar het model, wordt de elektrische Ford voortaan niet meer in Duitsland gebouwd, zo laat Automotive News weten.

Vorig jaar zou Ford 61 exemplaren in Europa hebben verkocht, minder nog dan de 70 stuks die een jaar eerder een eigenaar vonden. In Europese landen waar de Focus Electric nog wordt verocht, denk aan Noorwegen, blijft de auto wel leverbaar. Importeurs zullen hun exemplaren voortaan uit de Verenigde Staten moeten halen. In Nederland werd de stekker-Focus in 2014 van de markt gehaald.

Vorig jaar werd de Focus Electric nog opgewaardeerd. Zo werd onder andere het accupakket vergroot van 23 kWh naar 33,5 kWh.