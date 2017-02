Slideshow

Dodge laat weer wat Challenger Demon zien 'Grootste luchtinlaat ooit'

Dodge laat, zoals dat tegenwoordig gebruikelijk is, steeds meer zien van de Challenger die alle andere ‘muscle cars’ in hun hemd moet zetten. Deze keer zoomen de Amerikanen in op de luchtkanalen van de Demon.

";Gimme fuel! Gimme fire! Gimme that which I desire!" Met deze van Metallica geleende zin presenteert Dodge vol trots wat volgens hen de grootste luchtinlaat op een productie-auto ooit is. Inderdaad neemt de 'Airgrabber' een groot gedeelte van de breedte van de motorkap voor z'n rekening. Behalve de foto van het front krijgen we close-ups van de motorruimte te zien waarin de luchtinlaat uiteraard de belangrijkste rol heeft. De Demon heeft zóveel lucht nodig, dat de enorme luifel op de motorkap het volgens de Amerikanen niet alleen af kan. Daarom krijgt de auto niet één, maar twee van de fameuze 'air-catcher-headlights' mee. De Hellcat krijgt alleen aan de linkerkant een koplamp met geïntegreerde luchtinlaat mee, de Demon heeft het onderdeel dus aan beide kanten.

Die 717 pk sterke Challenger Hellcat is al een Challenger die het predicaat 'bizar' verdient, maar de Demon is nóg heftiger. De auto krijgt nóg meer vermogen en is bovendien lichter dan z'n mindere broertjes.