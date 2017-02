Slideshow

Dodge geeft Durango SRT-spieren Hemi-hart 475 pk groot

Dodge lepelt maar wat graag Hemi V8's in zijn modellen, en daar is autoland het Amerikaanse merk dankbaar voor. Vandaag is het de Durango die als SRT mét Hemi-hart wordt gepresenteerd.

Dodges Durango, de grootste SUV die het merk in de Vernigde Staten op de prijslijst heeft staan, werd onlangs door onze spionagefotograaf vastgelegd in een spionagekostuum dat een reeks sportieve aanpassingen voor het daglicht verborgen hield. Vandaag trekt Dodge in één ruk alle twijfel van de Durango vandaan en schuift de SRT-versie naar voren.

In het vooronder doet een 475 pk en 647 Nm grote 6,4-liter metende Hemi V8 met cilinderuitschakeling dienst als kloppend hart. Daarmee weet de vierwielaangedreven Durango SRT in 4,4 tellen naar een snelheid van 96 km/h (60 mph) te sprinten. Dodge noemt zijn jongste spierbundel daarmee de snelste auto met drie zitrijen op de Amerikaanse markt.

De Hemi V8 is niet het enige SRT-ingrediënt dat over de 2.500 kilo wegende Durango is uitgestort. We zien 20-inch lichtmetaal en een bodykit bestaande uit nieuwe sportieve bumpers, sideskirts en spoilerwerk.

Tijdens de Chicago Auto Show die dit weekend zijn poorten opent kan het Amerikaanse publiek de Durango SRT van dichtbij bewonderen.