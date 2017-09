Slideshow

Dodge Charger en Challenger krijgen Ghibli-basis Maserati-platform voor Amerikaanse spierbundels

De volgende generaties van zowel de Dodge Charger als de Challenger worden gebaseerd op het platform van de huidige Maserati Ghibli.

Het zal de liefhebber van de pure Amerikaanse muscle-car misschien een doorn in het oog zijn, maar het lijkt toch te gaan gebeuren: de volgende Dodge Charger én Challenger krijgen hun basis van Maserati. De huidige Ghibli zal zijn platform delen met beide Dodges, zo bericht Automotive News.



Toch is het vooral goed nieuws, want het doel zou zijn om de volgende Charger en Challenger met deze Italiaanse basis een stuk lichter te maken. Dat moet uiteraard het rijgedrag en de prestaties ten goede komen. In 2021 kunnen we het gloednieuwe tweetal waarschijnlijk verwelkomen.



Even opfrissen: de Maserati Ghibli kwam in 2013 op de markt en kreeg onlangs nog een facelift. De basis van de Ghibli is aan die van de in 2012 geïntroduceerde Quattroporte gerelateerd, zij het met een 20 centimeter kortere wielbasis. Zowel de Quattroporte als de Ghibli zijn er met een 3,0-liter V6-dieselmotor, dus wie weet gaan ook de komende Charger en Challenger aan de zelfontbrander.