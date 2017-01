Slideshow

Dodge Challenger SRT Demon kijkt om de hoek Lichter en nóg extremer dan de Hellcat

Dodge geeft auto's met een duivelse hoeveelheid vermogen graag toepasselijke namen. We kennen natuurlijk de Challenger SRT Hellcat al, maar er is een nóg extremere variant op komst. Die luistert naar de naam Demon.

We hoorden een week geleden voor het eerst dat Dodge een versie boven de Hellcat in het vat heeft zitten. Op de New York International Auto Show, die in april wordt gehouden, parkeert het merk er de Challenger SRT Demon. Dodge waarschuwt ons in het persbericht netjes voor een teaseroffensief. In de komende weken wordt stukje bij beetje meer informatie over de Demon losgelaten. Vandaag krijgen we deze video voorgeschoteld.



Daarbij maakt Dodge bekend dat de Demon meer dan 100 kilo lichter wordt dan de Hellcat. Met een vermogen van 717 pk weet de Hellcat vanuit stilstand al in 3,6 seconden een snelheid van 96 km/h (60 mph) te halen. De lichtere Demon schaaft daar ongetwijfeld nog wat van af. Of er ook nog meer vermogen in het verschiet ligt voor de Demon, zullen we vast binnenkort wel horen. Bandenleveranciers mogen in ieder geval alvast hun borst natmaken voor deze geweldenaar!