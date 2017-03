Slideshow

Dodge Challenger Demon: airco voor de motor Twaalfde teaservideo toont ingenieus koelsysteem

Dodge is al weken bezig met het opwarmen voor wat waarschijnlijk de snelste en bruutste muscle car ooit is. De Challenger Demon krijgt een heel ingenieus koelsysteem, blijkt nu.

Met de 717 pk sterke Challenger Hellcat lijkt de top wat muscle cars betreft wel bereikt te zijn, maar daar denkt Dodge anders over. Een nóg krachtiger en nóg extremere Challenger zit in het vat. Dodge liet in de afgelopen periode wekelijks een klein beetje informatie los aan de hand van teaservideo's. Inmiddels zijn we bij nummer twaalf aanbeland, waarin wordt stilgestaan bij het koelsysteem. De Demon is volgens Dodge de eerste auto waarbij de airco onder extreme omstandigheden wordt omgeleid naar de motorkoeling. De Challenger gaat daartoe over als 'Drag Mode' wordt ingeschakeld. Volgens Dodge resulteert dat in een tot 7 graden Celsius lagere inlaattemperatuur, wat bij intensief gebruik onder warme omstandigheden de prestaties lange tijd op peil moet houden. Ook over de hoeveelheid lucht heeft de Demon niet te klagen: de auto krijgt de grootste luchtinlaat ooit.

Het extreme koelsysteem past perfect bij de Demon, die ogenschijnlijk nog nooit van het woord 'compromis' heeft gehoord. Zo krijgt de auto omwille van een lager gewicht bijvoorbeeld maar één stoel.