Dít zijn de meest gegooglede automerken in 2016 BMW weer op één!

We hebben uitgezocht naar welke auto's we in 2016 in Nederland het meest hebben gegoogled.

Zoekgigant Google geeft geen exacte cijfers vrij, wel werkt het met indexcijfers. Daarbij wordt het automerk dat het vaakst in de digitale zoekmachine is opgezocht met getal honderd als basis genomen.

Net als vorig jaar staat BMW in Nederland bovenaan de ranglijst. Op plek twee vinden we Mercedes-Benz, het merk krijgt indexcijfer 80 toebedeeld. Daarmee is het merk met de ster een plek geklommen op de populariteitsladder ten opzichte van vorig jaar. Audi, vorig jaar op plek twee, eindigt 2016 met een derde positie.

Plek vier is voor Volvo, dat met indexcijfer 65 evenmin van positie verandert. Opvallend, de online immens populaire 90-serie lijkt daar geen verandering in te hebben kunnen aanbrengen. Positie vijf tot en met tien worden ingevuld door achtereenvolgens Opel (index 60), Ford (index 55), Peugeot (index 50), Renault (index 50), Volkswagen (index 50) en Toyota (index 45). Opel en Ford wisselen daarmee van positie ten opzichte van 2015. Daarnaast staat Renault nu twee plekken hoger terwijl zowel Toyota als Volkswagen een trede omlaag gaan.

Als we Nederland per provincie onder de loep nemen, dan valt op dat Mercedes en Audi soms van plek wisselen. Uitschieters zijn Peugeot in Drenthe, dat er op de vijfde plek staat. In Friesland deelt Audi de eerste plek met BMW, staat Volvo op plek drie en Volkswagen maar liefst op de vierde plek. BMW wordt verder nergens van de troon gestoten.

De in Google gezochte automerken - in Nederland - op een rij:

Positie Merk Index 1 BMW 100 2 Mercedes-Benz 80 3 Audi 80 4 Volvo 65 5 Opel 60 6 Ford 55 7 Peugeot 50 8 Renault 50 9 Volkswagen 50 10 Toyota 45

Als we alle internationale zoekopdrachten erbij pakken, vinden we een hele andere samenstelling van de top 10, al wint ook hier BMW:

De in populairste automerken in Google - wereldwijd

Positie Merk Indexcijfer 1 BMW 100 2 Ford 95 3 Honda 80 4 Audi 80 5 Toyota 75 6 Mercedes-Benz 75 7 Nissan 60 8 Hyundai 45 9 Volkswagen 40 10 Jeep 40