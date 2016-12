Slideshow

Dit worden de 'nieuwste' oldtimers van 2017 Volledige mrb-vrijstelling voor deze 40-jarigen!

In 2017 wordt de oldtimer-enclave in Nederland weer wat groter. Althans, er komt een aantal 40 jaar oude modellen bij, die eindelijk vrijgesproken worden van de mrb. We doen een greep uit de feestneuzen!

BMW 7-serie E23

In 1977 trok BMW het doek van de eerste 7-serie. De E23 had qua uiterlijk het gros van de genen van zijn voorganger geërfd, maar oogde door het hoekigere ontwerp een stuk eigentijdser. Bij de facelift in 1983 werden de BMW-nieren in de grille wat breder. BMW bouwde in de bijna tien jaar dat de E23 bestond net geen 300.000 exemplaren. Tegenwoordig levert een mooi exemplaar zomaar € 15.000 op! Voor een paar duizend stap je al in een E23 die dan waarschijnlijk een hoop liefde nodig heeft.



Daihatsu Charade G10

Jawel, de eerste generatie van de Daihatsu Charade wordt komend jaar ook 40. De kleine Japanner kwam in 1977 de wereld verblijden met zijn vrolijke voorkomen. Als driedeurs had de Charade in de C-stijlen een soort patrijspoorten als zijruitjes. Net als de opvolgende generaties was de eerste Charade vooral bedoeld als een goedkoop te rijden auto met bescheiden prestaties. Hoewel je ze destijds best vaak zag, zal je nu flink moeten zoeken om er eentje op te snorren. De mrb-vrijstelling zal je trouwens weinig kunnen schelen, want echt duur was de Charade wat dat betreft nooit.



Opel Rekord E

De laatste generatie van Opel's vlaggenschip - voordat de Omega het stokje overnam - vindt ook een plaats in dit lijstje. De in 1977 geïntroduceerde Rekord kreeg in 1982 een grondige facelift, waarmee de auto er beduidend moderner uit kwam te zien. Die E2-Rekord moet voorlopig nog even wachten, maar de pre-facelift Rekords worden volgend jaar al wel volledig vrijgesteld van mrb. De oudste Rekord die we te koop aangeboden zien, is er één uit 1979. Voor dat - ogenschijnlijk nette - exemplaar wordt net geen € 6.000 gevraagd. Voor een stuk minder vind je ook al een Rekord, maar let op roest!



Peugeot 305

In zijn tijd vloog de Peugeot 305 de showrooms uit. Tegenwoordig moeten we helaas concluderen dat heel veel 305's - vooral de oudste exemplaren - het asfalt voor de sloop hebben verruild. Een 305 uit het eerste jaar vinden is dus geen sinecure. Als je hem te pakken weet te krijgen, rijd je vanaf komend jaar wel met een voor zijn leeftijd erg comfortabele auto, waarvoor de overheid je niet meer vast belast. Net als bij de Opel is het ook bij de 305 oppassen geblazen voor roest.



Porsche 928

Het had de vervanger van de 911 moeten worden, maar daar hadden de kopers geen boodschap aan. De 928, met zijn V8 in de neus, was een brug te ver voor het grootste deel van het Porsche-publiek. Dat neemt niet weg dat het een fabelachtige auto is, die het heel lang volhield. Maar liefst achttien jaar hield Porsche de 928 aan. Toentertijd was de auto al aan de prijzige kant en vandaag de dag moet je ook nog rekenen op zo'n € 20.000 voor een toonbaar exemplaar. Dan heb je wel iets heel bijzonders op je oprit staan.