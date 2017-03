Slideshow

Dit kosten de elektrische Smarts Fortwo en Forfour Fortwo en Forfour Drive Electric eind deze zomer op de markt

Smart heeft de prijzen van de Fortwo Electric en Forfour Electric Drive bekendgemaakt.

Zoals we afgelopen september tijdens de Autosalon van Parijs al hoorden, breidt Smart het elektrische aanbod flink uit. De vorige Fortwo kenden we al met een elektrische aandrijflijn, maar naast de nieuwe generatie van dat model krijgt ook de Forfour nu een elektromotor toebedeeld. Beide Smarts maken gebruik van een 81 pk en 160 Nm sterke elektromotor. Smart geeft een maximale actieradius van 160 kilometer op voor de Electric-modellen en de topsnelheid bedraagt 130 km/h. Volgens Smart kunnen de auto's met snellader in drie kwartier van 20 procent naar een volle accu worden geladen.



Optioneel zijn de groene accenten aan de buitenkant en in het interieur er geen twijfel over bestaan dat de Electric zijn best doet om iets vriendelijker voor het milieu te zijn. Dat hoort bij het tegen meerprijs leverbare Design Pakket. Daarbij horen ook 16-inch lichtmetalen velgen (zwart of wit) en 'Electric Drive' logo's. Verder krijgen zowel de Fortwo als de Forfour standaard een uitgebreid audiosysteem, airco en ECC mee.



De vanafprijs van de Fortwo Electric is € 23.466. De Forfour moet minimaal € 23.843 opleveren. Uiteraard komen ze allebei in aanmerking voor de goedkoopste bijtellingscategorie van 4 procent. Eind van de zomer staan ze in de showroom.