Dít kost de vernieuwde Volkswagen Golf Instappen vanaf € 21.990

Volkswagen heeft de bestellijsten voor de vernieuwde Golf geopend. De eerste leveringen beginnen eind maart.

De Volkswagen Golf werd eind vorig jaar opgefrist voor de komende jaren. Een aantal subtiele uiterlijke wijzigingen, een vernieuwd infotainmentsysteem, de komst van een 1.5 TSI en een nieuwe instapmotor behoren tot de veranderingen.



Die nieuwe instapper, de 85 pk sterke 1.0 TSI, is er vanaf € 21.990 als driedeurs, € 22.790 als vijfdeurs hatchback en € 23.890 als Variant. Voor de 110 pk sterke vesie ben je minimaal € 24.050 kwijt. Wat de vanafprijs van de nieuwe 1.5 TSI is, wordt richting de marktintroductie in mei bekendgemaakt. Tot die tijd is de Golf nog met de 125 pk sterke 1.4 TSI leverbaar, vanaf € 26.850. Voor aardgas-liefhebbers is er de 110 pk sterke 1.4 TSI CNG, die minimaal € 28.550 moet opleveren. De benzineversie van de Alltrack heeft een 180 pk sterke 1.8 TSI in het vooronder liggen en gaat van de hand vanaf € 40.290. Net als voorheen is de Golf er ook weer als plug-in hybride. De GTE krijgt een basisprijs van € 40.590 mee.



Dieselen kan vanaf € 26.290, met de 1.6 TDI. Die is er alleen als driedeurs. Een treetje hoger staat de 2.0 TDI (150 pk) die alleen vijfdeurs leverbaar is, vanaf € 33.150. De topdiesel is de 184 pk sterke 2.0 TDI in de Alltrack en GTD. De GTD is als drie- en vijfdeurs hatchback leverbaar vanaf respectievelijk € 40.490 en € 41.290. De GTD Variant is er vanaf € 42.390. De vierwielaangedreven Alltrack is er vanaf € 43.230.



Wie liever helemaal niet meer aan brandstof doet, kan gaan voor de E-Golf. Die is er vanaf € 38.970 en wordt vanaf medio mei leverbaar.



Sportieve modellen

De 230 pk sterke GTI is er vanaf € 38.750. Dan heb je de driedeurs. De vijfdeurs kost € 39.550. Wil je nog een stapje verder gaan, dan is er natuurlijk nog de Golf R, met de 310 pk 2.0 TSI. Vanaf € 54.150 mag je de sleutels van de tweedeurs in ontvangst nemen. Met de DSG-automaat moet er € 56.650 voor worden neergelegd. De vijfdeurs rijd je voor € 54.950 en de R Variant kost minimaal € 58.550.



Zoals gezegd is het nog even wachten op de prijzen van de Golf's met de nieuwe 1.5 TSI. De marktintroductie van de 1.5 TSI vindt medio mei plaats. De 1.5 BlueMotion laat nog tot juni op zich wachten.