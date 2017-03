Slideshow

Dit kost de Suzuki Swift! Iets duurder dan de Baleno

Suzuki heeft bekendgemaakt wat de geheel nieuwe Swift moet opbrengen. De voordeligste uitvoering is vooralsnog wat duurder dan de basisversie van Suzuki’s andere aanbod in dit segment, de Baleno.

Waar die Baleno als 1.2 Comfort namelijk voor €14.709 mee naar huis mag, kost de nieuwe Swift met de 1.2 DualJet €15.499. Deze Comfort krijgt standaard airco, een radio-cd-speler met Bluetooth en verwarmde en elektrisch verstelbare buitenspiegels mee. Wie meer wil, stapt voor €16.749 in een Swift Select. Mistlampen voor, privacy glass, stoelverwarming, een achteruitrijcamera en een uitgebreid multimediasysteem mee. Topversie Stijl kost €18.999, maar krijgt dan gelijk het van de Ignis bekende Smart Hybrid-systeem mee. Dat betekent meer vermogen en een lager verbruik. Actieve cruise control, led-koplampen en een automatische noodrem zijn eveneens aanwezig op de Stijl.

Meer vermogen is er in de vorm van de 1.0 Boosterjet, een blok dat we in de Baleno leerden kennen als een prettige metgezel. Deze versie kost in z'n goedkoopste uitvoering, opnieuw de Select, €17.999. De Stijl moet in combinatie met deze motor én het SHVS-hybridesysteem €20.499 opbrengen.

Wie liever niet zelf schakelt, kan opteren voor een Swift met de 1.2 en een CVT-automaat. De Select is dan het minimale uitrustingsniveau en kost in deze configuratie €18.749, bij de Stijl met CVT vermeldt het prijskaartje €20.499. Dat is exact wat de 1.0 Boosterjet als Stijl met een handbak kost. De duurste Swift is de combinatie van de turbomotor met de automatische versnellingsbak. In dit geval gaat het niet om een CVT, maar om een exemplaar met zes verzetten. Deze voorlopige top-Swift kost €21.999.