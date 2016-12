Slideshow

Dít kost de Skoda Kodiaq Instappen vanaf 28.990 euro

Skoda voegt met de Kodiaq een nieuwe cross-over aan zijn gamma toe. Vandaag weten we wat de avontuurlijk Tsjech moet gaan kosten.

De prijslijst van de Kodiaq begint bij € 28.990. Voor dat geld krijg je de Kodiaq met 125 pk sterke 1.4 TSI mee naar huis. Schakelen gaat met een handgeschakelde zesbak. De vanafprijs geldt voor de Active-uitvoering. De Ambition en Style kosten respectievelijk € 31.130 en € 33.330.

Hoger op de ladder staat de 1.4 TSI met 150 pk en cilinderuitschakeling. Met DSG6-transmissie kost hij als Ambition € 35.430. Voor de Style wordt € 37.630 gevraagd. Deze motorisering is ook met handgeschakelde zesbak en vierwielaandrijving te krijgen. Voor de Ambition moet € 35.830 worden neergeteld. Voor de Style vraagt Skoda € 38.030. De 150 pk sterke 1.4 TSI is er ook zonder cilinderuitschakeling. Deze is alleen leverbaar met DSG6-transmissie én vierwielaandrijving. Voor de Ambition en de Style wil Skoda respectievelijk € 38.030 en € 40.230 ontvangen.

Bovenaan de benzineladder staat de 180 pk sterke 2.0 TSI. Hij is alleen met zeventraps DSG-transmissie én met vierwielaandrijving te krijgen. Als Style, de enige uitvoering, kost hij € 43.690 euro.

Op dieselvlak is de prijslijst stukken overzichtelijker. Skoda monteert een 150 pk sterke 2.0 TDI in het vooronder van de Kodiaq. Met DSG7-transmissie kost hij als Ambition € 41.150, de Style moet € 43.350 opbrengen. Liever een handgeschakelde zesbak en vierwielaandrijving? Breng voor de Ambition en Style dan respectievelijk € 41.550 en € 43.750 mee naar de dealer. Bovenaan de diesellijst zwaait een 190 pk sterke 2.0 TDI de scepter. Hij is er alleen met zeventraps DSG-transmissie én met vierwielaandrijving. Ook op uitvoeringsniveau valt er weinig te kiezen, hij is er alleen als Style en gaat vanaf € 49.550 met je mee naar huis.



In maart staat de Kodiaq bij de Nederlandse dealers. Bestellen kan per direct. In november hebben we al met Tsjechische cross-over kunnen rijden. Onze bevindingen vind je hier!