Slideshow

Dít kost de Renault Koleos Instapper onder de 45 mille

De grote broer van de Kadjar heeft zijn prijskaartjes ontvangen. De Renault Koleos kent een vanafprijs van € 42.790.

Het is alweer ongeveer een jaar geleden dat Renault de naam Koleos afstofte en deze op een nieuwe cross-over plakte. De SUV in het D-segment staat boven de Kadjar in het gamma en kost minimaal € 42.790.

Voor dat bedrag krijg je de 130 pk sterke dCi dieselmotor onder de kap. De Koleos zelf is in dat geval uitgevoerd als Intens. Wie de krachtigere 175 pk sterke dCi in het vooronder wenst, is € 53.289 kwijt. Het betreft dan net als bij z'n 130 pk sterke broer een voorwielaandrijver. Wel is de dCi 175 direct uitgevoerd als luxueuze Initiale Paris. Schakelen gaat middels een X-Tronic-transmissie. Wie dezelfde 175 pk sterke diesel gekoppeld wil hebben aan alle vier de wielen, is € 56.790 kwijt. Benzinemotoren lijken vooralsnog niet beschikbaar. Bestellen kan per direct.