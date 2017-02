Slideshow

Dit kost de Opel Insignia Nipt duurder dan voorheen

Opel heeft de Insignia een Nederlands prijskaartje gegeven en neemt meteen de kakelverse Sports Tourer mee. De auto is er vanaf € 33.695, uiteraard inclusief afleverkosten.

Om maar meteen de vraag te beantwoorden die dat bedrag oproept: de uitgaande Insignia kost als rijklare vijfdeurs liftback minimaal € 31.995, maar levert dan 125 pk. In de nieuwe Insignia is de basismotor, een 1.5, 140 pk sterk. Zoals we al wisten, komt de vierdeurs sedanversie, die bij het huidige model net wat goedkoper is, te vervallen. De belangrijkste concurrent van de Insignia, de Volkswagen Passat, staat overigens als minimale 125 pk-variant voor € 33.690 te boek.

Stationwagon-versie Sports Tourer moet met dezelfde motor € 34.945 opbrengen en is over de gehele linie € 1.250 duurder dan de Grand Sport. Vanaf hier noemen we daarom alleen de prijzen van die liftback-variant. Wie meer vermogen wil, kan terecht bij de 165 pk sterke 1.5 die er vanaf € 34.195 is. In combinatie met een automaat – en zonder de zuinige EcoTec-maatregelen – kost die versie € 36.695. Prijzen van de 2.0 Turbo-topmotor met 260 pk zijn nog niet bekend.

Dieselen kan vanaf € 34.895 in de 110 pk sterke 1.6 CDTi met een handgeschakelde zesbak. Met 136 pk kost die motor minimaal € 35.895. Dit is ook de versie die je moet nemen als je een automaat wilt. Dan moet er echter € 38.895 worden achtergelaten. Topdiesel is vooralsnog de 2.0 CDTi met 170 pk, die in combinatie met een handgeschakelde zesbak voor € 38.895 de jouwe is.