Slideshow

Dit kost de nieuwe Subaru Impreza! Eind van het jaar in de showrooms

Het heeft even geduurd, maar Subaru brengt toch echt een nieuwe Impreza naar het Europese wegennet. Nu is bekend wat de Impreza in Nederland moet gaan kosten.

In maart 2016 lanceerde Subaru in de Verenigde Staten een volledig nieuwe generatie Impreza. Pas begin juli kwam het fraaie bericht dat de Impreza ook Nederlandse bodem onder zijn wielen krijgt. Inmiddels is het moment daar dat de prijskaartjes bekend zijn gemaakt.

De vanafprijs van de volledig nieuwe Impreza, voorlopig komt hij alleen als vijfdeurshatchback en als opgeruigde XV, is vastgesteld op € 27.595. Voor dat geld krijg je de uitvoering die de naam Pure draagt. Hoger op de ladder staat de Comfort, een uitvoering die € 31.395 moet opbrengen. De afgeladen Premium-editie heeft een prijssticker waar een bedrag van € 34.595 op is geschreven. Op de motorenlijst zet Subaru voorlopig alleen een 114 pk en 150 Nm sterke 1,6-liter grote atmosferische viercilinder boxermotor. In onder andere Duitsland is ook een 150 pk sterke 2.0 te koop. Vierwielaandrijving is altijd standaard, hetzelfde geldt voor de Lineartronic-automaat en het EyeSight-veiligheidspakket.

De Pure beschikt als instapper standaard al over zaken als een infotainmentsysteem dat Apple CarPlay-ondersteund. Automatische airco, DAB+-radio zijn tevens standaard. De Comfort krijgt zaken als meesturende led-koplampen, een achteruitrijcamera, keyless entry, en een grootlichtassistent mee. Topmodel Premium heeft als extra's zaken als 18-inch lichtmetalen wielen, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, leren bekleding, een elektrisch schuif- en kanteldak en een groot navigatiescherm.

In het laatste kwartaal van dit jaar verschijnen zowel de nieuwe Impreza als diens XV-broer in de Nederlandse showrooms.