Dít kost de nieuwe Ford Fiesta Reguliere vanafprijs onder de 16 mille

In november trok Ford het doek van de nieuwe Fiesta. Nu weten we welke prijzen Ford op de prijskaartjes van een van zijn belangrijkste modellen heeft geschreven.

Om maar met de deur in huis te vallen: de nieuwe Fiesta gaat vanaf € 14.995 met je mee naar huis. Het betreft dan de driedeurs Fiesta als Trend-uitvoering met 70 pk sterke 1.1 in het vooronder. Let wel, dit is inclusief een aankooppremie van € 750. Zonder deze tijdelijke aankooppremie ligt de vanafprijs dus op € 15.745. Wie dezelfde Fiesta met twee portieren extra wenst, is € 16.245 kwijt. Dat is exclusief tijdelijke premie.

De 1.1 is ook in een 85 pk sterke smaak te krijgen. De driedeurs en vijfdeurs Trend kosten respectievelijk € 16.495 en € 16.995. Liever de 100 pk sterke 1.0 EcoBoost in het vooronder? Opteer dan voor de Titanium 1.0 die alleen als vijfdeurs te krijgen is. Zijn vanafprijs ligt op € 19.545. Dezelfde variant met automaat moet € 21.545 opbrengen.

Natuurlijk kan er ook weer gedieseld worden. Ford zet voorlopig alleen een 85 pk sterke 1.5 TDCI op de bestellijst. Als Trend met drie portieren kost hij € 18.495. De vijfdeursversie kent een meerprijs van € 500. Ook de 1.5 TDCI is in combinatie met uitrustingsniveau Titanium te krijgen. Wel krijg je dan direct een vijfdeurs voorgeschoteld. Zijn vanafprijs is vastgesteld op € 20.795. In juli staan de Trends en Titaniums bij de dealers. De ST-Line en Vignale volgen in oktober. Wie de Active of de ST wel ziet zitten, moet tot 2018 geduld hebben.