Dit kochten mannen, vrouwen en jongeren in 2016 De verschillen op de occasionmarkt

Naast de algemene top tien van meest populaire occasions, heeft VWE Trendweb ook onderscheid gemaakt tussen mannen, vrouwen en jongeren van 18-25 jaar oud. Er valt een aantal verschillen op.

Het meest opvallende verschil is de grootte van de occasions, als we de top 10 van de mannen naast die van de vrouwen leggen. Bij de mannen treffen we 3 C-segmenters (Volkswagen Golf, Opel Astra, Ford Focus Wagon) tegenover 1 bij de vrouwen (Volkswagen Golf). Daarnaast staat er in de top tien bij de mannen ook nog een D-segmenter, de BMW 3-serie. Die ontbreekt in de top tien van de vrouwen.



Het A-segment is met vier modellen (Ford Ka, Renault Twingo, Toyota Aygo en Peugeot 107) beduidend populairder onder vrouwen dan onder mannen, waarbij alleen de Twingo top tien haalt.



De jongeren zitten qua grootte een beetje in het midden: 1 A-segmenter (Renault Twingo), 2 C-segmenters (Volkswagen Golf en Opel Astra) en de rest zijn B-segmenters. Verder valt op dat de Astra in de algemene top tien op de vierde plek staat, maar de jongeren er blijkbaar iets minder zot op zijn: we komen de Opel op plaats 8 tegen.



Mannen

Positie Model Aantal verkocht 1 Volkswagen Golf 42.985 2 Volkswagen Polo 36.946 3 Opel Corsa 31.010 4 Opel Astra 19.452 5 Peugeot 206 17.569 6 Ford Fiesta 16.738 7 Renault Clio 16.106 8 Ford Focus Wagon 14.218 9 Renault Twingo 13.162 10 BMW 3-serie 12.176



Vrouwen

Positie Model Aantal verkocht 1 Volkswagen Polo 21.074 2 Opel Corsa 19.231 3 Ford Ka 15.234 4 Renault Twingo 14.187 5 Volkswagen Golf 13.319 6 Peugeot 206 11.965 7 Ford Fiesta 11.662 8 Renault Clio 10.674 9 Toyota Aygo 9.046 10 Peugeot 107 8.873



Jongeren