Dit is de Volkswagen Arteon! Nieuwe naam voor CC-opvolger

Dit is hem dan: de Volkswagen Arteon. De opvolger van de CC staat in de startblokken!

De Volkswagen CC is niet meer, maar dat betekent niet dat de auto die zijn bestaan ooit begon als gelikter getekende variant van de Passat geen opvolger krijgt. In Genève maken we namelijk kennis met de Arteon!

De Arteon is de productieversie van de in 2015 gepresenteerde Sport Coupé Concept. Het recept blijft in grote lijnen hetzelfde: opnieuw wordt een sportief getekende koets geplaatst op het platform van de Passat.

Het design wijkt opvallend sterk af van dat van de Passat, en dat heeft een reden. Volkswagen spreekt over een volledig "[...] nieuw tijdperk op designgebied". De auto meet 4,86 meter in de lengte, is 1,87 meter breed en slechts 1,43 meter breed. Als we de Arteon naast voorganger CC zetten, valt op dat hij 6 centimeter langer en 1,6 centimeter breder is, terwijl hij in de hoogte met 1 centimeter groeit. De wielbasis groeit met 5,1 centimeter ten opzichte van de huidige Passat tot 2.841 mm. De bagageruimte meet 563 liter en met de achterbank plat kan 1.557 liter meegezeuld worden.

Het dashboard lijkt een opgewaardeerde versie van dat van de Passat. We zien een centraal geplaatst 9,2-inch metend infotainmentscherm én een digitaal instrumentarium. We verwachten dat ook de Passat op termijn dit interieur krijgt.

De internationale motorenlijst begint met een 150 pk sterke 1.5 TSI, een blok met actieve cilinderuitschakeling dat gekoppeld is aan een handgeschakelde zesbak of een DSG7-transmissie. Hoger op de benzinelijst staat een 190 pk sterke 2.0 TSI die altijd aan de DSG-bak is gekoppeld. De topversie is de 280 pk sterke 2.0 TSI, die naast van de DSG-bak ook van 4Motion-aandrijving is voorzien.

Dieselen kan met een 150 pk sterke 2.0 TDI alsook een 190 pk en een 240 pk sterke variant.

Medio dit jaar staat de Arteon in de Nederlandse showrooms. Prijzen volgen uiteraard later.