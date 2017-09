Slideshow

Dit is de vernieuwde Ford Mustang Europese Mustang weer op scherp

Ford heeft het doek getrokken van de Europese versie van de vernieuwde Mustang. De muscle car, die sinds deze generatie ook officieel op de Nederlandse markt is, begint met frisse moed aan zijn tweede levensfase.

Ford heeft de Europese versie van de Mustang onthuld. Uiteraard heeft de Mustang geen grote verrassingen meer in petto; de Amerikaanse versie werd immers in januari al onthuld. Wie daar de typische Amerikaanse kenmerken - zoals de oranje knipperlichten - wegdacht, zag de auto voor zich zoals die nu op deze foto's te zien is. Vooral de neus kreeg bij de transformatie een behoorlijk ander voorkomen en de meer C-vormige achterlichtbalkjes springen in het oog.



Bij de Amerikaanse introductie werd bekend dat Ford de 5,0-liter V8 een dot extra vermogen kreeg. Dat geldt ook voor de Europese markt: 450 pk levert het blok voortaan. Ook de nieuwe tientrapsautomaat, die bij zowel bij de 2,3-liter viercilinder ecoboost als de V8 hoort, maakt de oversteek. De viercilinder is voortaan goed voor een vermogen van 290 pk. Dat is iets minder dan voorheen, maar volgens Ford blijven de rijprestaties op het oude niveau dankzij de nieuwe automaat. Het brandstofverbruik en de uitstoot gaan er volgens Ford op vooruit.



Volgens Ford is verder het onderstel aangepast en via diverse rijmodi naar wens af te stellen. Daarbij is ook het zogenoemde 'My Mode' te kiezen, waarbij je volledig zelf de afstellingen combineert en kunt opslaan. Dankzij nieuwe schokbrekers en stabilisatorstangen moet de Mustang beter te beheersen zijn en scherper reageren.



Voor een flink potje banden roken bij het stoplicht, is Line Lock leverbaar. Daarmee houdt de auto de voorrremmen erop, maar kunnen de achterwielen nog vrij ronddraaien. Drag Strip Mode maakt vervolgens op vol vermogen wegscheuren eenvoudiger. De V8 moet in die modus een 0-100 km/h-acceleratie in minder dan 4 seconden voor elkaar krijgen. Daarmee is het de snelst optrekkende Mustang ooit.



Veiliger en vriendelijker



Om ervoor te zorgen dat je nieuwe Mustang je buurman niet op de kast jaagt, is het via de 'Good Neighbour Mode' mogelijk om het uitlaatgeluid flink te dempen. Fijn als je 's ochtends vroeg de straat uitrijdt. Verder krijgt de Mustang de nodige veiligheidssystemen mee. Zo zorgt voortaan Pre-Collision Assist ervoor dat de Mustang zelf (ook bij voetgangers) de ankers uitgooit bij een dreigende botsing. Lane Assist houdt de Mustang binnen de wegbelijning.



In het interieur treffen we het vernieuwde infotainmentsysteem, wat voortaan werkt met Fords SYNC 3 en overweg kan met Android Auto of Apple Carplay. Het digitale instrumentarium laat - afhankelijk van de gekozen rijmodus - diverse gegevens en animaties zien. Meer informatie over prijzen en Europese specificaties verwachten we op een later moment.