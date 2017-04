Slideshow

Dit is de Skoda Vision E Concept Tsjechische designstudie komt te vroeg

Later deze week presenteert Skoda de Vision E Concept. Helaas voor de Tsjechen is de toekomstvisie vandaag al 'op straat beland'.

De Vision E Concept is een vooruitblik van Skoda op een SUV-Coupé, een cross-over met aflopende daklijn in de stijl van de BMW's X4, X6 en bijvoorbeeld de Mercedes-Benz GLC- en GLE Coupé.

De volgende week in China te tonen concept-car is meer dan alleen een designstudie. Het onderhuidse van de Vision E bestaat namelijk uit het nieuwe MEB-platform dat speciaal voor EV's van de Volkswagen Group is bedoeld. De Vision E is, zijn naam geeft het al weg, dan ook volledig elektrisch.

De Vision E krijgt 'zelfmoorddeuren' en in het interieur vinden we vier losse draaibare stoelen. Skoda spreekt over een groot glasoppervlak, voorstoelen die volledig plat kunnen en een ontbrekende middentunnel. Uiteraard is de Tsjech afgeladen met connectiviteit. In elke deur heeft Skoda een phonebox gemonteerd, een dock waarmee smartphones draadloos zijn op te laden. De Vision E krijgt twee elektromotoren die samen ruim 300 pk sterk zijn. De volledig elektrische actieradius moet op pakweg 500 kilometer liggen, de topsnelheid ligt op zo'n 180 km/h.

Volledige specificaties volgen deze week.