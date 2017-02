Slideshow

Dít is de Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sterkste Panamera ooit!

Porsche trekt vandaag een verrassing uit de hoge hoed. Digitaal trekken de heren uit Stuttgart het doek van de Panamera Turbo S E-Hybrid, de krachtigste Panamera ooit!

Porsche heeft blijkbaar voor de Autosalon van Genève meer Panamera-nieuws in het vat zitten dan gedacht. Naast de Sport Turismo (Shooting Break) variant van zijn vijfdeurs exoot, brengt het merk de Panamera Turbo S E-Hybrid mee naar de Zwitserse autobeurs!

Waar Porsche in de Panamera 4 E-Hybrid een V6 koppelt aan een elektromotor, maken in de Turbo S E-Hybrid een 550 pk sterke 4,0-liter V8 en een 136 pk sterke elektromotor met elkaar kennis. Die samenwerking resulteert in de krachtigste Panamera die Porsche ooit heeft gemaakt. Het totaalvermogen ligt op een verre van misselijke 680 pk en 850 Nm koppel. Nog een groot verschil met de reeds bekende hybride variant van de Panamera: waar de 4 E-Hybrid een reguliere hybride is, is de Turbo S E-Hybrid een plug-in hybride! Het achterin geplaatste accupakket heeft een capaciteit van 14,1 kWh en is in zes uur vol te laden.

Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/s is in een kleine 3,4 tellen alweer achter de rug. De topsnelheid ligt op 310 km/h. Het gemiddeld verbruik moet, het is tenslotte een plug-in, op 2,9 l/100 km liggen. Een PDK-bak met acht verzetten verdeeld het vermogen over alle vier de wielen. In volledig elektrische modus moet een afstand van 50 kilometer te rijden zijn.

In juli moet de Panamera Turbo S E-Hybrid in de Europese showrooms te vinden zijn. In Genève kunnen we al van dichtbij aan snuffelen! Ook dit Panamera-vlaggenschip komt als Executive beschikbaar, een variant met 15 centimeter langere wielbasis. De prijzen van zowel de reguliere als Executive-versies zijn zelfs al bekend. Stekkeren kan vanaf € 198.600, wie languit achterin wil kunnen zitten, is minimaal € 212.300 kwijt.