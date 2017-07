Slideshow

Dít is de Opel Insignia GSi Terugkeer van GSi-label!

Opel trekt het GSi-naamplaatje uit de mottenballen en plakt het voor het eerst in jaren weer achterop een sportieve variant van een van zijn modellen. We heten welkom: de Opel Insignia GSi!

De Insignia is de eerste Opel sinds het verdwijnen van de Corsa 1.6 Turbo GSi in 2010 die weer van het GSi-label wordt voorzien. Opel plakt het GSi-label op een sportiever ingestelde variant van de vierwielaangedreven Insignia met 260 pk en 400 Nm sterke 2,0-liter grote viercilinder als kloppend hart. Schakelen gaat middels een achttrapsautomaat waarmee ook middels schakelflippers aan het stuur kan worden geschakeld. Deze benzineversie blijft niet de enige Insignia die als GSi verschijnt. In een later stadium schuift Opel ook een dieselversie naar voren.

In het interieur plaatst Opel met leer beklede sportstoelen die speciaal bestemd zijn voor de GSi. Ook maakt het reguliere stuurwiel plaatst voor een met leer bekleed stuurwiel. De pedalen zijn in de GSi uitgevoerd in aluminium.

De Insignia GSi is meer dan een op optisch vlak aangeklede variant. Zo spreekt Opel over de aanwezigheid van een sportonderstel met kortere veren. Het zorgt er tevens voor dat de Insignia GSi een centimeter dichter bij het asfalt ligt dan de reguliere versies. De remmerij is afkomstig van Brembo. Het FlexRide-onderstel is standaard aanwezig. Speciaal voor de GSi is de Competition-modus bedacht. Hiermee is de tractiecontrole uit te schakelen en moet er zelfs gedrift kunnen worden, zo claimt Opel.

Opel heeft in zijn gamma al OPC-line, een pakket waarmee een model van uiterlijke aankleding is te voorzien. Het is nog onduidelijk of Opel nog met een OPC-versie van de Insignia komt, gezien deze 260 pk sterke GSi beduidend minder krachtig is dan de OPC van de vorige generatie Insignia, een model met een 325 pk sterke 2,8-liter grote V6 onder de kap. Opel haalt die laatste sportieveling in het persbericht aan als 'voorganger OPC'. Het lagere gewicht van de Insignia GSi zorgt er wel voor dat hij op de Nordschleife "[...] duidelijk sneller is" dan de OPC-versie van de vorige Insignia. Ter informatie: de Regal GS is vandaag gepresenteerd met een dik 300 pk sterke atmosferische V6 als kloppend hart. Wie weet komt die krachtbron op termijn tóch naar de Insignia. Opel Nederland wil verder niets kwijt over een mogelijk OPC-model.

Eerder deze week gaf de Buick Regal GS al een zeer goed beeld van wat we op optisch vlak van deze GSi konden verwachten. We zien een van sportief bumperwerk voorziene Insignia die op 20-inch wielen is geplaatst. Eromheen zijn Michelin Pilot Sport 4 S-banden gevouwen.

De Insignia GSi beleeft zijn publieksdebuut tijdens de IAA van Frankfurt in september. In het vierde kwartaal van dit jaar opent Opel Nederland de orderboeken. Prijzen en specificaties volgen in een later stadium.

