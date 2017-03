Slideshow

Dit is de nieuwe Volkswagen Polo! Helemaal zonder camouflage op de foto

In Zuid-Afrika is de gloednieuwe, zesde generatie van de Volkswagen Polo op de foto gezet.

Verrassing! De gloednieuwe Volkswagen Polo is helemaal zonder camouflagemateriaal opgedoken in Zuid-Afrika. Cars.co deelt deze twee foto's met de wereld. Zoals duidelijk te zien, gaat Volkswagen met het ontwerp voor een evolutie van de huidige Polo. De auto oogt breder en lager en heeft over het algemeen een stuk rondere vormen. De aflossing voor de inmiddels alweer acht jaar oude vijfde generatie is nabij.



De nieuwe MQB-gerelateerde basis moet er onder andere voor zorgen dat de zesde Polo een stukje ruimer wordt, vanwege een grotere wielbasis. Zijn Spaanse broertje, de nieuwe Ibiza, staat al op dat platform en heeft een 95 mm grotere wielbasis, dat 35 mm extra beenruimte oplevert. Ook is het te verwachten dat de Polo wat lichter wordt. Onder de kap verwachten we als instapper de 95 pk en 115 pk sterke 1.0 TSI. De nieuwe 1,5-liter TSI met 150 pk doet logischerwijs ook zijn intrede in de nieuwe Polo. Op dieselgebied is er waarschijnlijk keuze uit een 80, 95 en 100 pk sterke 1.6 TDI. Ook een GTI-versie met de 200 pk sterke 2.0 TSI staat op stapel.



Waarschijnlijk grijpt Volkswagen de IAA in Frankfurt in september aan om de auto aan het grote publiek te laten zien. Een marktintroductie verwachten we pas tegen het einde van dit jaar. Op den duur komt er op dezelfde basis ook een cross-over. Die moet de strijd aangaan met auto's als de Renault Captur en Mazda CX-3.