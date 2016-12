Slideshow

Dít is de nieuwe Suzuki Swift! Vierde generatie Swift is los

Suzuki pakt stevig door. Zojuist heeft het merk in het thuisland de hagelnieuwe Swift naar voren geschoven!

Dit jaar kregen we de compleet nieuwe vierde generatie Swift al diverse keren in beeld. Suzuki's B-segmenter verschijnt op 7 januari al op de Japanse prijslijsten. In Europa moeten we er iets langer op wachten, maar we kunnen de compacte Suzuki vandaag al vanuit alle hoeken bekijken.

Zoals eerder al goed zichtbaar werd, is de nieuwe Suzuki Swift duidelijk een speelse evolutie van het ontwerp dat we momenteel op het model tegenkomen. De auto krijgt rondere vormen en een opvallende lijn in de C-stijl. Opmerkelijk is het feit dat Suzuki niet vast lijkt te houden aan één designtaal. Zowel de Ignis als de Baleno en S-Cross hebben allemaal een compleet eigen gezicht.

Suzuki spreekt al over de komst van een 1.2 met SHVS (Smart Hybrid)-techniek. Iets dat we al kennen van zowel de Baleno als de Ignis. De RS-modellen krijgen een 1,0-liter metende Boosterjet turbomotor onder de kap gemonteerd. Schakelen gaat in die laatste versie met een handgeschakelde zesbak. Een compleet nieuw platform, Heartect geheten, dient als basis voor de vierde generatie Swift.

Ook op het gebied van veiligheidssystemen lijkt het wel snor te zitten. Bepaalde uitvoeringen, de Europese specificaties worden later bekendgemaakt, krijgen Collision Alert, Adaptieve Cruise Control en een reeks sensoren mee die de omgeving in de gaten houden. In maart debuteert de nieuwe Swift in Genève. Tegen die tijd verwachten we ook de eerste informatie voor de Nederlandse markt.