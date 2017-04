Slideshow

Dít is de nieuwe Suzuki DZire Nieuwe Swift als sedan

Het is vandaag de dag van de compacte sedannetjes, zo lijkt het. Eerder vandaag dook de Hyundai Xcent op en nu richten we onze aandacht op de nieuwe Suzuki DZire!

Met het verdwijnen van de tweede generatie Swift verdween de kans voor de Nederlandse consument om een Swift Sedan voor de deur te zetten. Suzuki's Indiase moederbedrijf Maruti heeft de Swift-met-uitstekende-achterzijde echter nooit naar de prullenbak verwezen. De derde generatie Swift werd onder de naam Swift DZire geleverd als sedan met een eigenaardig aangeplakte kofferbak en ook de vorige, vierde generatie Swift was onder die naam als sedan leverbaar in onder andere India, Chili en Zuid-Afrika. Nu is ook de hagelnieuwe vijfde generatie Swift in sedanpak gehesen.

De Dzire meet net geen vier meter in de lengte en is daarmee zo'n tien centimeter langer dan z'n voorganger. Onderhuids is de DZire uiteraard een Swift en dat betekent dat ook de nieuwe DZire profiteert van het ruimer opgezette platform van Suzuki's B-segmenter. Zo groeit de bagageruimte van 316 naar 376 liter.

Opvallend is dat het interieur van de DZire afwijkt van dat van de hier bekende Swift. De ronde ventilatieroosters boven aan de middenconsole zijn vervangen door hoekiger getekende exemplaren. De zwarte kleurstelling van het binnenste van de hatchback is vervangen door een combinatie van beige en zwart. Het geheel moet volgens Suzuki een luxueuzere sfeer ademen. Het exterieur van de DZire is rijkelijk voorzien van chroom. De standaarduitrusting omvat zaken als twee airbags, ABS, een noodremsysteem en gordelspanners, allemaal zaken die in India nog altijd niet bepaald vanzelfsprekend zijn.

Compacte sedans als de DZire zijn op de Nederlandse markt nauwelijks te vinden, maar in het thuisland (India) belandt de nieuwe Suzuki in een druk segment. De sedan moet de degens kruisen met onder andere de Ford Figo (Ka sedan), Honda Amaze (Brio sedan) en de zojuist gefacelifte Hyundai XCent (i10 sedan).