Dít is de nieuwe Nissan Leaf! 40 kWh accu en scherp design

Na een ellenlange teasercampagne mag de marketingmachine van Nissan even tot bedaren komen. Dít is namelijk de volledig nieuwe Nissan Leaf!

De eerste generatie van de Japanse elektropionier wist zijn kopers wel te vinden. Sinds zijn introductie in 2010 zijn meer dan 280.000 exemplaren verkocht en Nissan heeft door de jaren heen de aandacht vast proberen te houden door het model door de jaren heen altijd op te waarderen. Zo werd onder andere het ventilatiesysteem herzien en kwam een 30 kWh groot accupakket beschikbaar naast het kleinere 24 kWh grote exemplaar. Aan alle rek komt een eind, en zo ook aan de carriere van de oorspronkelijke Leaf. Het is deze hagelnieuwe Leaf die hem aflost!

Uit eerdere teasers konden we al opmaken dat Nissan het designtechnisch over een behoorlijk andere boeg gooit. De tweede generatie Leaf draagt een 4,49 meter lange en 1,79 meter brede koets die met zijn invloeden van de IDS Concept helemaal in lijn is met de rest van het Nissan-gamma. De elektrische hatchback loopt minder te koop met het feit dat hij 'anders' is en staat er behoorlijk strak bij. Als kind van zijn tijd is ook de Leaf voorzien van een inmiddels mateloos populair 'zevend dak' door zowel dak als de raamstijlen zwart te kleuren. De wielbasis is met 2,7 meter net zo groot als die van de vorige Leaf. Wel is deze nieuwkomer met een gewicht van 1.535 kilo iets zwaarder dan z'n voorganger.

In het interieur monteert Nissan een 7-inch metend kleurendisplay en de stoel- en stuurwielbekleding wordt gekenmerkt door blauwe stiksels. De bagageruimte meet nu 435 liter. Nissan zet tevens in op scherper stuurgedrag door de overbrenging in het stuurhuis te herzien.

Aandrijflijn



Dan misschien wel het interessantste vraagstuk: hoe groot is het accupakket van de nieuwe Leaf? Welnu: 40 kWh. Daarmee is de capaciteit 10 kWh groter dan het huidige krachtigste exemplaar van 30 kWh dat Nissan aanbiedt. Het accupakket is wat omvang betreft exact zo groot als het 30 kWh metende exemplaar in de vorige Leaf. Nissan zegt de individuele cellen van de gelamineerde lithium-ion-batterij te hebben verbeterd om een grotere energiedichtheid te kunnen realiseren.

Volgens de NEDC-cyclus moet de nieuwe Leaf 378 kilometer ver komen op een lading. Ter vergelijk: de 30 kWh-uitvoering van de eerste Leaf schopte het volgens die meetcyclus tot 250 kilometer. De elektromotor die Nissan in de nieuwe Leaf hangt, is 150 pk en 320 Nm sterk. Voorheen lagen die waarden op 109 pk en 254 Nm. De topsnelheid verandert met 144 km/h niet. Voor wie ook deze nieuwe set spieren niet genoeg is, heeft Nissan een krachtigere versie in petto, een variant die ook nog eens een grotere actieradius heeft. Deze verschijnt pas na de marktlancering van de Leaf.

Slimmigheden

In het interieur krijgt het zogeheten e-Pedal een plek, een gaspedaal dat middels een druk op de knop een andere werking krijgt. Wie de zogeheten e-Pedalmodus activeert, kan de Leaf afremmen door het gaspedaal op te laten komen. Het volledig loslaten van het gaspedaal moet de Leaf uiteindelijk volledig tot stilstand brengen. Wel moet het reguliere rempedaal gebruikt worden voor heftige remacties.

Nissan geeft de Leaf dezelfde ProPilot-techniek mee als de Qashqai. Met ProPilot is de Leaf in staat om op de snelweg op één baan zelfstandig aan de slag te gaan. De auto bepaalt in autonome modus zelf of er geremd, bijgestuurd of gasgegeven wordt. Het systeem werkt alleen bij snelheden tussen 30 en 144 km/h. De Leaf behoudt zijn positie op de rijstrook, ook in bochten. Meer autonome functies vinden we onder de noemer ProPilotPark. De Leaf is namelijk in staat zichzelf in een parkeervak te zetten. De auto rijdt hierbij dus ook zelf voor- en/of achteruit. De lijst gaat verder met zaken als Lane Departure Prevention, adaptieve cruisecontrol, automatisch grootlicht, Forward Emergency Braking, Pedestrian FEB, verkeersbordherkenning, waarschuwing voor kruisend verkeer en Nissans Around View Monitor.

Vehicle-to-grid

De energie in het accupakket van de Leaf is niet per definitie voor de auto bestemd. De Leaf kan dankzij zogenoemde V2G-techniek (vehicle-to-grid) aan het elektriciteitsnetwerk gehangen worden. Nissan doet dit om ondersteuning te bieden bij "[...] het verwerken van de onregelmatige, hernieuwbare energiestromen, zodat groene energie beter beschikbaar komt en voordeliger wordt." Leaf-eigeren die hun auto aan het stroomnetwerk hangen, kunnen hier tevens geld mee verdienen.

Nissan slaat de orderboeken voor de nieuwe Leaf in oktober open. In januari volgend jaar worden de eerste exemplaren geleverd. Een vanafprijs volgt spoedig. Nissan produceert de nieuwe Leaf niet alleen in het in het thuisland gelegen Oppama, maar net als voorheen ook in Smyrna (Verenigde Staten) en in het Engelse Sunderland.