Dít is de nieuwe Lexus LS! Nieuw vlaggenschip met dynamische DNA

Lexus heeft de jongste incarnatie van zijn vlaggenschip gepresenteerd. In Detroit maakt autoland kennis met de compleet nieuwe vijfde generatie LS.

Wat begon met de LF-LC Concept is vandaag tijdens de North American International Auto Show als nieuwe LS naar voren geschoven. Daarmee lijkt de cirkel rond. 28 jaar geleden lanceerde Lexus op hetzelfde podium de eerste generatie van zijn S-klasse-rivaal.

De vijfde generatie van Lexus' huzarenstukje staat op de nieuwe technische basis waar ook de LC gebruik van maakt: het GA-L platform. Met de LS slaat Lexus een sportievere weg in. De limousine profiteert van een laag zwaartepunt en beschikt over Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM), een chassiscontrolesysteem waarmee de LS dynamischer moet zijn dan ooit. Lexus Dynamic Handling, vierwielsturing is aanwezig voor een scherper stuurgedrag. Tevens belooft Lexus dat de nieuwe LS dankzij Active Noise Control stiller is dan ooit, iets waar Lexus ooit naam mee heeft gemaakt.

Motor en looks

In het vooronder heeft Lexus een compleet nieuw ontwikkelde 3,5-liter metende V6 met twee turbo's gemonteerd. Het benzineblok levert 421 pk en 600 Nm. Wie het gas volledig intrapt, heeft in 4,5 tellen een snelheid van 100 km/h op de klok staan. Schakelen gaat middels een tientrapsautomaat die net zo snel ver verzet moet wisselen als een exemplaar met dubbele koppeling.

Lexus overgiet de LS met een nieuwe designtaal, een ontwerpstijl waarbij het coupélijnen met die van een ruime sedan combineert. Lexus noemt de designtaal 'Yet'. Zetten we de nieuwe LS naast zijn voorganger, dan blijkt de vijfde generatie 1,5 centimeter lager te zijn. De neus en kont liggen respectievelijk 3 en 4,1 centimeter dichter boven het asfalt. De wielbasis groeit met 3,5 centimeter, wat de totale afstand tussen de wielen op 3,13 meter brengt. De totale lengte van de LS ligt op 5,24 meter terwijl hij 1,45 meter hoog en 1,9 meter breed is.

Weelde

Aan luxe zal het niemand ontbreken in de LS. De voorstoelen laten zich op 28 manieren verstellen en zijn voorzien van varwarming, ventilatie én een massagefunctie. Optioneel monteert Lexus de 'Ottoman-zetel' achterin de LS, een luxueuze stoel die naast voor extra beenruimte over een massagefunctie en een voetensteun beschikt. Ook de rugleuning laat zich verstellen. Een audiosysteem van Mark Levinson is standaard aanwezig. Optioneel is een 3D surround-system te bestellen. Wie die laatste optie aanvinkt, krijgt onder andere speakers die achter de hemelbekleding zijn weggewerkt in zijn LS.

Veiligheid en autonoom

Op veiligheidsgebied krijgt de nieuwe LS Lexus Safety+ mee, een pakket dat onder andere zaken bevat als Pre-crash safety, Rear Cross Traffic Alert en Braking, Adaptive Cruise Control en Advanced Lane Keeping Assist. Nieuw is Intuitive Pedestrian Detection met Active Steering. Als een aanrijding met een voetganger dreigt, remt de LS automatisch af én stuurt hij om de voetganger heen zonder daarbij de rijbaan te verlaten. Semi-autonoom rijden is mogelijk dankzij de aanwezigheid van Lexus CoDrive, een volledig nieuw systeem.