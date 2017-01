Slideshow

Dít is de nieuwe hot hatch van Toyota! 210 pk voor 'straatversie' Yaris WRC!

Autoland heeft er jaren op moeten wachten, maar vandaag keert Toyota dan toch echt terug naar hot-hatchland. Wat te denken van een 210 pk sterke Yaris?

Toyota heeft zojuist de eerste informatie getoond van de compacte knaller waarmee het merk terugkeert naar het segment van de hete hatchbacks. We krijgen een driedeurs Yaris gepresenteerd die over maar liefst 210 pk beschikt. Daarnee is de Toyota krachtiger dan rivalen als de Ibiza Cupra (192 pk) en Clio RS (200 pk).

Volgens Toyota deelt de compacte spierbundel, waar Toyota eerder een teaser van presenteerde, een deel van zijn genen met de Yaris WRC die dit jaar wordt ingezet op diverse rallyparcoursen. De nog naamloze gespierde versie is in GAZOO-kleuren gespoten.

De sportieve Yaris debuteert in maart in Genève. Toyota ziet in die autobeurs een ideaal podium om het gehele Yaris-gamma een facelift te geven. Toyota's B-segmenter profiteert van een herzien front, een aangepaste achterzijde én van technische aanpassingen.

Recent verleden

Het is lang geleden dat Toyota een gespierde knaller van een hatchback in zijn portfolio had. Van de eerste Yaris had het merk een 106 pk sterke 1.5 VVT-I T-Sport op de prijslijst staan, een model dat opvolging vond in een 133 pk sterke 1.8 VVT-I TS-versie van de tweede generatie Yaris.

Ook de laatste generatie van de Corolla was in sportkostuum leverbaar. In de vorm van de 192 pk sterke Corolla T-Sport had Toyota een echte wolf in schaapskleren in de aanbieding. Wie aan die kleine 200 pk niet genoeg had, kon opteren voor een variant met compressor die het tot maar liefst 225 pk wist te schoppen. Toen de Corolla opvolging vond in de eerste generatie Auris, verdween een sportieve C-segmenter uit de Nederlandse showrooms. In het thuisland bood Toyota via zijn Toyopet Stores een duurdere en luxueuze variant van de Auris op de prijslijst staan, de Blade. Die laatste had als Blade Master de beschikking over liefst 280 pk, afkomstig uit een 3,5-liter metende V6 die we kennen uit de Lexus RX 350.